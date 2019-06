Iată de ce doare splina la efort Splina este un organ mare cam cat un pumn, aflat in zona superioara a abdomenului, intre coaste și diafragma, avand un rol foarte important pentru o imunitate puternica. Care sunt rolurile jucate de splina? Aceasta inghite globulele rosii batrane ale sangelui si face un fel de curatenie. Eritrocitele sau globulele rosii, cand isi termina rolul, se retrag in splina si mor. Splina devine un cimitir al globulelor rosii. Dar ea isi continua partea, prelucreaza eritrocitele moarte si trimite ramasitele in sangele circulant, pentru eliminare. Insa, splina, in anumite cazuri de boala, mananca si limfocitele,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ati sesizat cum au amutit brusc, postacii? Risca sa nu mai ia banii? Sa vedem replierea lor si a Serviciilor! :D oricum, va mai dau o veste: NU va bucurati deplin (ma refer la buzoieni), TOMA inca e la sefie! Putin ne intereseaza altceva, fiti pragmatici! Mergeti mai departe! Aici e stat in stat! Toma…

- Ștefan Stoian are tetraplegie spastica, este țintuit in scaunul cu rotile, dar fiindca a implinit 18 ani, a vrut neaparat sa voteze la alegerile europarlamentare și la referendum, considerand ca niciun efort nu e prea mare atunci cand trebuie sa iți exerciți un drept democratic. Este puțin trecut de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac, cu ocazia unui miting la Suceava, la adresa PSD pe care l-a numit un adversar ce isi bate joc de demnitarea romanilor si care foloseste orice poate pentru a pastra...

- Sambata și duminica s-au disputat jocurile unei noi etape in fotbalul județean, in toate cele patru serii. Etapa ce vine se va disputa pe parcursul mai multor zile in Liga 4, in timp ce Liga 5 va lua o scurta pauza de Paște și se va relua pe 5 mai. Vom reveni cu datele tehice […]

- Sunt pe un hol. Primesc branci de la spate. Doare singuratatea. Aerul rece intra pe sub ferestrele crapate și insangerate de la picaturile de ploaie care cand ajung sub nivelul copacilor se transforma in sange. Mi-e frig, dar continui sa pașesc pana ajung la o ușa. Pe ea e pusa o bucata de tabla pe…

- Ingrediente: 400 g fasole, 3 cepe rosii, 3-4 catei usturoi, boia dulce si iute, cimbru, 1 foaie dafin, 4 linguri pasta de rosii, 3-4 linguri ulei Mod de preparare: Fasolea se alege, se spala in cateva ape si apoi se ...

- Fara înfrângere în cele șase partide de când este pe banca Universitații Cluj, Bogdan Lobonț declarase, imediat dupa încheierea partidei cu piteștenii, ca are tot timpul la dispoziție pentru a creiona echipa înaintea confruntarii cu gazarii. Acum, în sprijinul…

- Hranitoare, delicioasa și rapida. Ce altceva ai putea cere de la un fel de mancare? Pe aceste considerente, recomandam o frittata delicioasa, cu roșii cherry – o incantare a papilelor gustative!