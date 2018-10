Stiri pe aceeasi tema

- Este un lucru cunoscut faptul ca alegerea de cadouri pentru femei poate fi o provocare. Insa cine isi doreste sa dea gres? Cea mai simpla varianta ar fi sa le intrebam ce isi doresc, dar o surpriza cu siguranta le va incanta mai mult. Pentru alegerea unor cadouri femei potrivite putem tine cont de cateva…

- Salariatii din cadrul DGSAPC Maramures vor picheta Prefectura Maramures in luna octombrie 2018. Acestia vor avea sprijinul colegilor din Cartel ALFA Maramures. Protestul nu este facut ca un semn de nemultumire fata de autoritatile judetene ci fata de Guvern. Un asistent maternal primeste lunar 600 de…

- TEST. Ai stofa de vedeta? Raspunde la intrebari și afla ce șanse ai sa ajungi o celebritate. Totul ține de… personalitate! 1. Respecți toaleta de dimineața? a. E primul lucru pe care il fac! b. Da, normal! Și-mi ia ceva timp… c. S-a intamplat sa sar peste ea. 2. Iți alegi hainele de munca in funcție…

- In majoritatea lor, cele peste 200 de persoane din localitate nu au alt venit decat acest ajutor minim. „Acești oameni chiar merita acest ajutor si, in marea lor majoritate, iși fac acele ore de munca. Mai sunt unii neputincioși sau bolnavi, dar majoritatea participa la muncile pe care administrația…

- Aceasta consultare intervine ca urmare a unei rezolutii a Parlamentului European, adoptata in februarie, dar de asemenea si a cererilor din partea cetatenilor si a unor state membre. La 3 august, peste 1 milion de cetateni europeni isi dadusera deja avizul si aceasta consultare se incheie in aceasta…

- Fiecare semn astrologic este reprezentat de un zeu egiptean. Acesti zei sunt meniti sa-i ajute pe cei nascuti sub un anume semn astrologic. Ei ofera nu doar ghidare, ci si talente si protectie. Egiptenii credeau ca viata lor depide de semnul astrologic sub care erau nascuti. Nil (1-7 ianuarie,…

- 1. Capricorn Cei nascuți in zodia Capricornului reușesc sa aiba succes pe plan financiar datorita motivației lor. Acești nativi nu au nevoie sa fie impinși de la spate, ci știu intotdeauna cum trebuie sa procedeze pentru ca proiectele lor sa aiba rezultatele pe care le așteapta. In plus, Capricornii…