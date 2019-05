Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Neamt Iulian Bulai a depus, luni, o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Roman impotriva societatii de transport din subordinea Consiliului Judetean, pentru folosirea unor autobuze pentru a transporta angajati la mitingul PSD de la Iasi. Potrivit unui comunicat…

- Autor: Cornel NISTORESCU Din primele semne, am ințeles ca la Sibiu n-a fost un summit adevarat, ci o intilnire propagandistica de susținere a lui Klaus Iohannis. Pretinsul document livrat presei sub forma unei Declarații de la Sibiu nu este decit o scrisoare siropoasa de incurajare a cetațenilor europeni.…

- INCREDIBIL…Lui Dumitru Buzatu ii merge prost tare cu mitingurile in ultima vreme! Dupa ce duminica, 7 mai, a vrut sa faca in capitala de judet, o adunare de mare forta social-democrata, dar s-a trezit la eveniment cu nici 200 de pesedisti somnorosi, presedintele PSD Vaslui a trait rusinea vietii si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la Arad, ca nu a reusit sa ajunga la mitingul PSD de la Iasi in conditiile in care si-a propus sa viziteze cat mai multe judete din tara, iar "timpul nu este in favoarea" echipei guvernamentale, astfel ca ministrii s-au impartit. Intrebata…

- Liviu Dragnea va fi prezent la Iasi joi, 9 mai, la ieșirea in strada. Mitingul va avea loc in ziua in care la Sibiu are loc Summitul Uniunii Europene. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste anti-Dragnea, concomitent cu evenimentul PSD din Piata Unirii. Celebrul protestatar Sandu…

- Tocmai ca sa nu iasa rau, gurile rele zic ca alaltaseara la partidoi la Bucale s-ar fi strans in sedinta o celula de criza, care sa analizeze posibilitatea de a contramanda mitingul. Decizia finala a fost insa ca o contramandare ar pica si mai prost decat mersul inainte, cat de rau o fi. Sa fi calculat…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, ii cheama pe romani la Iași la mitingul anunțat de PSD. Ionel Arsene susține ca Romania trebuie sa inchida capitolul in care țarile din est sunt privite și tratate ca națiuni de mana a doua. „Nu vom permite sa ne inclinam”, a menționat Arsene.Citește…

- Ultimele 20 de zile inainte de alegerile europarlamentare si de referendum se anunta intense pentru Klaus Iohannis. Presedintele urmeaza sa participe la o serie de evenimente cu iz electoral, au dezvaluit surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Miercuri, 8 mai, presedintele Klaus Iohannis va…