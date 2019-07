Stiri pe aceeasi tema

- Dupa așteptari indelungate i-a venit randul și drumului de la Iclod la Aluniș sa fie asfaltat. Șoseaua este in administrarea Consiliului Județean Cluj, iar protestele oamenilor de la sfarșitul anului trecut, au facut sa apara in mod miraculos pe drum utilajele de lucru. Abia in ultima saptamana din…

- Mai toate licitatiile lansate de Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor au fost anulate, cele mai multe din lipsa de ofertanti, iar cateva, pentru ca ofertele inregistrate erau neconforme sau inacceptabile. Luna aceasta, de exemplu, au „picat" doua pachete de lucrari de modernizare:…

- Votata anul trecut in Consiliul Judetean, achizitionarea celor doua sisteme de catre Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP) a costat aproape 300.000 de lei. „Nu de putine ori s-a intamplat ca un drum recent reabilitat si modernizat sa fie distrus la putin timp dupa ce a…

- Reprezentantii Consiliului Judetean Iasi au informat, marti, ca Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP) a cumparat doua sisteme moderne de cantarire, potrivit Agerpres. Directorul DJADP Iasi, Ciprian Ciucan, sustine ca masura este necesara pentru a evita deteriorarea…

- Prevederile privind piata telecom din OUG 114 trebuie sa fie abrogate pana la finele acestei luni, urmand ca, ulterior, sa fie adoptata o Hotarare de Guvern care sa stipuleze preturile de plecare pentru licitatie 5G, a declarat marti vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- In 39 de localitati din Prahova infrastructura rutiera a fost afectata de inundatiile produse la finalul lunii mai, autoritatile judetene finalizand astazi un bilant preliminar si solicitand fonduri de la Guvern pentru reparatii in urma calamitatilor. Pe lista oficiala se regasesc Consiliul Judetean…

- Politisti din cadrul Politiei Orașului Rovinari au depistat luni in trafic un ansamblu de autovehicule format din cap tractor și semiremorca, condus pe raza localitații de un barbat, de 51 de ani, din orașul Turceni, iar in urma testarii conducatorului ...

- Licitatia pentru atribuirea contractului cadru pentru lucrarile de intretinere pe drumurile judetene a fost reluata alaltaieri. Prima incercare, lansata la inceputul lunii martie, nu a atras amatori, desi termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pana pe 16 aprilie. Acum, Directia Judeteana…