Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copii au fost internați in spital dupa ce au fost doborați la pamant de o mașina condusa de un consatean beat și fara permis. Minorii se jucau pe marginea drumului intr-un sat din sudul Moldovei.

- Organizatia judeteana PNL Iasi este indignata de modul in care Maricel Popa percepe sa gestioneze institutiile spitalicesti din subordine. Decizia prim-consilierului judetean de numire a unui manager din afara Iasului la cel mai mare spital de copii din regiunea Moldovei – Spitalul "Sf. Maria" - este…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o atenționare cod galben de ploi pentru aproape jumatate din țara, fiind vizate cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul, Crișana și Transilvania. In restul țarii este canicula.Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Moldovei, in ...

- In timp ce conducea un autoturism in municipiul Ramnicu-Sarat, din direcția Focșani catre București, o femeie din București, in varsta de 32 de ani nu ar fi acordat prioritate de trecere a doua persoane, de 4 și 12 ani. Minorii au fost transportați la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.…

- PERICOL… Trei copii cu varste de 8, 11 și 13 ani, din Negrești, au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au suferit mai multe arsuri. Minorii se jucau cu o sticla cu benzina, in momentul in care unul dintre ei a aprins o flacara. La caz au fost alocate resurse SAJ și SMURD, iar [...]

- Stefan Mandachi, anteprenorul care a construit primul metru de autostrada din Moldova, a fost prezent, duminica, alaturi de victime ale accidentelor rutiere, acesta spunand, emotionat, cum a ramas inmarmurit cand o mama i-a aratat masina in care i-au murit patru din cei noua copii.

- Dupa Craiova, PSD a incercat inca o demonstratie de forta in inima Moldovei, la Iasi, de ziua Europei, unde a adus cu autocarele zeci de mii de oameni si a incercat sa acopere printr-o sonorizare puternica goarnele si huiduielile iesenilor care nu i-au primit cu bratele deschise.

- Asociatia „Doina Suflet Romanesc" Dambovita, impreuna cu Primaria si Consiliul Local Falticeni, organizeaza sambata, 18 mai 2019, incepand cu ora 14,00, la Centrul Cultural "Grigore Vasiliu Birlic" din Falticeni, etapa regionala din Moldova a Festivalului concurs pentru ...