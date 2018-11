Iata ce trebuie sa cuprinda o oferta performanta si actuala de inchirieri masini (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Oferta pe care Costel Enache o are de la Astra Giurgiu a venit exact in momentul in care clubul ar dori sa renunte la serviciile sale. Cel putin asta a lasat sa se inteleaga patronul clubului.

- Tot mai multe decoratiuni pentru Craciun se aduc in magazinele din Iasi. Daca doriti sa va cumparati un brad artificial, aveti deja o gama variata din care sa alegeti. Preturile difera in functie de dimensiuni. Spre exemplu, un brad mic (alb, roz sau albastru) puteti gasi cu 30 de lei. Un brad intermediar…

- Motivele care te indeamna sa calatoresti spre marile orase ale tarii sunt multe, incepand cu obiective profesionale, precum o intalnire de afaceri sau participarea la un eveniment din domeniul tau de activitate, pana la interesele personale, precum vacantele sau vizitarea rudelor si prietenilor. Fiindca…

- Claudiu Keseru traverseaza, fara indoiala, o perioada fasta in cariera! Atacantul este om de baza la Ludogoret Razgrad, echipa pentru care a marcat un super-gol in Europa League, iar ofertele curg pentru el. De exemplu, in aceasta vara, internationalul roman a refuzat o propunere ametitoare venita din…

- Compania de servicii de inchirieri auto Autonom, infiintata in 2006 de fratii Marius si Dan Stefan, a primit un imprumut de 5 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care va fi folosit pentru extinderea flotei de autoturisme, pentru a raspunde cererii tot mai…

- Daca ai constatat ca serviciile de taximetrie si transportul public sunt variante ineficiente si neperformante atunci cand ai in minte o calatorie de afaceri, un city-break sau chiar o vacanta mai lunga, atunci singura solutie viabila este sa apelezi la ofertele de inchirieri masini. Mai ales daca nu…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca oferta UE de a anula taxele pentru importurile de masini din SUA „nu este destul de buna” pentru ca obiceiurile consumatorilor din Europa sunt sa cumpere masini europene, nu pe cele americane, scrie Politico. Intr-un interviu acordat Bloomberg, Trump…