- Elevii clasei a VIII-a sustin, joi, cea de-a doua proba, la Matematica, din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2019. Urmatoarul examen prin care elevii clasei a VIII-a vor trece este cel de Limba și literatura materna, programat vineri, acesta fiind de altfel și ultimul din acesta sesiune, potrivit…

- Ministerul Educației, Ecaterina Andronescu, s-a filmat pentru a-i dojeni pe elevii care i-au transmis mesaje pentru a le da subiectele la Evaluarea Naționala. Intr-un clip publicat la miezul nopții, Andronescu le transmite absolvenților de gimnaziu ca subiectele la limba romana au fost ușoare și le…

- Potrivit ISJ Constanta, 5.527 de absolventi ai clasei a VIII a din judetul Constanta s au inscris pentru a sustine probele scrise din cadrul Evaluarii Nationale in 117 centre de examen, conform calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale. Pe data de 18 iunie 2019 a avut loc prima proba,…

- SUBIECTE ROMANA CLASA A VIII-A EVALUARE NATIONALA 2019. Elevii de clasa a VIII-a sustin marți, 18 iunie, Evaluarea Nationala, proba la limba si literatura romana. Absolventii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat la primul subiect al probei scrise la limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale,…

- Gata scoala! Elevii de clasa a opta intra in vacanța, inainte de Evaluare. Pentru elevii de clasa a VIII-a, azi este ultima zi de scoala din gimnaziu! Ei au primit o vacanta de o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, inainte de a intra in examenul de Evaluare Nationala.…

- Elevii de clasa a VIII-a intra de vineri in vacanta, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Absolventii de gimnaziu vor sustine pe data de 18 iunie proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, iar pe 20 iunie – proba scrisa la Matematica. Elevii…

- SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Evaluarea Naționala la clasa a II-a incepe pe 7 mai și se incheie pe 10 mai, iar copiii vor susține testarea la Limba romana scris, citit și la Matematica. SUBIECTE ROMANA EVALUARE NAȚIONALA CLASA A II-A. Elevii vor avea la dispoziție 30 de minute, pentru…

- Elevii de clasele a VII-a și a VIII-a vor face intre 2 și 4 ore de pregatire suplimentara saptamanala la Matematica și Romana, la școala, in București. In plus, profesorii le vor spune parinților lunar absențele copiilor atat de la aceste meditații, cat și de la orele de Romana și Matematica din timpul…