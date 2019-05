Iata ce inseamna, in realitate, ca incep lucrarile la Autostrada Ploiesti-Brasov si de ce soseaua nu va trece prea curand muntii

Cu o intarziere de un an si jumatate, incep lucrarile la singurul capat al Autostrazii Ploiesti-Brasov care are sanse reale de finalizare, in viitorul apropiat. In schimb, principalul tronson al acestei sosele de mare viteza - care ar urma sa treaca prin munte si pe care romanii il asteapta de peste 20 de ani - are toate sansele sa ramana, in continuare, doar pe hartie.



Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunta la finele lunii aprilie ca pe 20 mai va inaugura santierul tronsonului de 6,3 kilometri - dintre Rasnov si Cristian - al Autostrazii A3. Intre timp, Asociatia Pro Infrastructura…