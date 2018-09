Stiri pe aceeasi tema

- Femeie talharita in plina strada, in Argeș. Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Pitesti, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul infractiunii…

- CAUTARI…Disparut fara urma de mai bine de doua luni, dupa ce a fost rapit in plina strada, Tibuleac Madalin Giuliano este cautat acum international. Fotografia impreuna cu descrierea sa pot fi vazute pe site-ul IGPR, sectiunea “Persoane urmarite”. Ancheta politistilor bate pasul pe loc in conditiile…

- Violențele care au degenerat in timpul protestelor de aseara au lasat in urma zeci de victime, multe dintre ele in stare grava. Printre ele și o femeie jandarm, care a fost batuta atat de rau, incat i-a fost fisurata coloana. Jurnalistul Mircea Badea a facut publica o poza cu victima. Zeci de mii de…

Se circula foarte greu in Turda in aceste momente, in special in zona Pieței Romane, dar și pe strada 22 Decembrie.

- Un tanar in varsta de 20 de ani a avut parte de un sfarșit cumplit in urma cu puțin timp, dupa ce a fost injunghiat chiar de prietenul cu care ieșise la baut. Medicii ajunși la fața locului n-au mai putut face nimic pentru el.

- Primaria Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public, a decis inversarea sensurilor unice pe doua artere secundare din aceasta zona administrativa. Astfel, incepand cu data de 12 iulie 2018 se vor inversa sensurile unice pe strazile Louis Blanc și Argentina, dupa cum urmeaza: Sens unic pe strada…

- Gestul unui individ de a smulge borseta unui barbat care circula in plina zi pe o strada din cartierul Burdujeni a fost taxat cu multa operativitate și curaj de un tanar, care l-a urmarit pe autor și a reușit sa-l ajunga din urma. Talharul a fost prins, imobilizat și predat polițiștilor de catre ...