Stiri pe aceeasi tema

- Misiune grea, sa dirijezi fluxurile de mașini și pietoni. Mai ales in India, unde lumea respecta nu atat regulamentul de circulație, cat propriile inchipuiri despre cum ar trebui sa se miște traficul infernal.

- Flavia de la "Neata" este indragostita pana peste urechi, iar paparazzii SPYNEWS au reusit sa surprinda primele imagini cu frumoasa blondina si noul iubit, in timp ce se sarutau pasional, in public.

- Sâmbata seara, doi clujeni s-au luat la bataie în mijlocul strazii. Aceștia erau șoferi și, cel mai probabil, conflictul s-a iscat din cauza unei neînțelegeri în trafic. Un al treilea barbat a intervenit, calmându-i pe cei doi, iar ulterior banda pe care o blocasera…

- S-a intamplat in cartierul afacerilor din Shanghai, cel mai mare oraș din China. Au murit pe loc un copil, o femeie și un barbat, iar alți 6 trecatori au fost raniți. Intregul incident a fost inregistrat de camerele instalate in zona.

- Atac xenofob in Germania! O romanca și cei doi copilași ai sai au fost victimele unui atac furibund, pe strazile orașului Halle din landul Saxonia-Anhalt. Agresorul, un barbat in varsta de 36 de ani, nu le cunoștea pe victime.

- O cearta cum rar s-a mai vazut intr-un orasel german s-a soldat cu un ranit in stare grava si o viralizare masiva pe retelele sociale. „Vedetele” incaierarii, care a avut loc in plina zi si in plina strada, sunt 50 de cetateni romani de etnie roma care au folosit bate de baseball, scaune si sticle,…

- La data de 15 iulie a.c., in jurul orei 18,20, politistii din cadrul Politiei Orasului Teius l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din Teius, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Familia jurnalistului Rareș Bogdan a fosta atacata in plina strada in București. Totul s-a intamplat miercuri, in jurul orei 15.00, cand soția ziaristului venise sa il ia pe fiul lor de la școala.