Iată cât pierdeţi în fiecare lună odată cu creşterea cursului euro Astfel, cursul euro mediul din 2016 a fost de 4,49 de lei iar cel de ieri de 4,75 de lei. Am luat in calcul in cadrul experimentului nostru valoarea unei chirii de 250 de euro, a unui apartament de 40.000 de euro, a unui abonament TV de 10 euro si a unei rate in valoare ce 300 de euro. In 2016, platitorul de chirie scotea din buzunar suma de 1.122 de lei insa anul acesta scoate 1.187 de lei, cu 65,5 lei in plus, ceea ce intr-un an se traduce intr-o (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De data aceasta este diferit! Inceputul acestui an ne-a surprins (sau nu) cu o crestere accelerata a euro fata de leu. In primul rand, stim cu totii ca, in ianuarie, tendinta leului este de a se deprecia in raport cu euro, deoarece se platesc importurile din noiembrie si decembrie, anul trecut…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, un proiect de completare a legii darii in plata in sensul incare se va considera intotdeauna ca exista impreviziune atunci cand cursul de schimb al monedei creditului a depașit cu cel puțin 20% nivelul cursului din data contractarii creditului.Astfel,…

- ROBOR-ul la trei luni a devenit "o noua vedeta care domina dezbaterea publica" si "o obsesie", dupa ce s-a apreciat cu 51% in primele luni din acest an, urcand de la 2,05% la inceputul anului, la 3,09% la finalul lunii noiembrie, dar cu un varf de 3,47% in vara. Creşterea indicelui…

- "Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele oficiale. Conform datelor publicate recent de Institutul National de Statistica, in septembrie castigul salarial mediu nominal brut a crescut la aproape 1.000 de euro…

- Politistii rutieri din Alba au continuat activitatile pentru cresterea sigurantei elevilor, cadrelor didactice si parintilor in zonele unitatilor de invatamant. De la inceputul anului scolar a fost asigurata prezenta politistilor in zonele aglomerate, adiacente scolilor si gradinitelor, au fost verificate…

- Cresterea preturilor petrolului a fost o mana cereasca pentru bugetul Rusiei, o economie dependenta de exporturile de titei si gaze naturale, insa da Kremlinului o durere de cap sub forma scumpirii benzinei.

- Grupul MOL a inregistrat in trimestrul trei o crestere de 11% pe segmentul Consumer Services, la 147 mil. dolari, incurajat de expansiunea dinamica a marjei non-fuel si de tendintele pozitive ale pietei combustibililor.

- Incepe sacrificarea porcilor in localitatea Calugareni din judetul Giurgiu Ferma de porci. Foto: Agerpres. În localitatea Calugareni, din judetul Giurgiu, autoritatile sanitar veterinare, asistate de militari, pun în aplicare ordinul prefectului privind sacrificarea…