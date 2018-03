Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipe cu linii identice de clasament se vor duela sambata la Baza Luceafarul din Sinmartin. Luceafarul și Metaloglobus au 7 victorii, 6 remize și 11 infrangeri, minus 9 in clasamentul adevarului, dar bihorenii sunt pe locul 13 datorita golaverajului mai bun. Bucureștenii au o victorie,…

- In primul amical din aceasta saptamana, ACS Poli a incheiat la egalitate, miercuri, scor 4-4, cu divizionara a treia Centrul National de Pregatire Timisoara. The post Remiza cu opt goluri in zapada. Urmatoarele trei meciuri oficiale jucate de ACS Poli appeared first on Renasterea banateana .

- In Moldova, in primele doua zile din interval, vremea va fi extrem de rece, cu o medie a valorilor termice diurne de -4 grade. In intervalul urmator, temperaturile vor creste usor si treptat, dar pana la inceputul celei de-a doua saptamani, vor ramane tot sub mediile climatologice specifice perioadei,…

- Dupa ce a adunat in 2018 patru puncte din confruntarile de pe Areni cu Dacia Unirea Braila si Chindia Targoviste, Foresta a cedat sambata, la limita, cu 2-1, meciul sustinut in deplasare cu Metaloglobus Bucuresti. Gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize prin Ghenovici, dublandu-si ...

- Dunarea Calarași și-a confirmat poziția de lider al Ligii 2, impunandu-se cu 2-0 in fața Sportului Snagov, in etapa a 25-a. AFC Hermanstadt și Chindia Targoviște, principalele urmaritoare, joaca duminica, 18 martie. Sambata, 17 martie CS Balotesti – UTA Arad 2-2 Academica Clinceni – Stiinta Miroslava…

- Etapa a XXV-a a Ligii secunde se va derula pe durata a trei zile. Dupa ce a adunat patru puncte din primele doua meciuri din 2018, cu Dacia Unirea Braila și Chindia Targoviște, ambele jucate pe Areni, Foresta va evolua astazi in deplasare, pe terenul gruparii Metaloglobus București.Sucevenii iși ...

- Mirel Radoi, la FRF. Ce funcție va ocupa fostul antrenor de la FCSB. ACTUALIZARE 14 martie. Incepand de azi, Mirel Radoi lucreaza la FRF. “Sunt foarte bucuros ca Mirel Radoi s-a alaturat echipei FRF și proiectului nostru. Am convingerea ca prin experiența lui va contribui la un parcurs cat mai bun…

- Vremea continua sa fie nefavorabila fotbalului la Suceava, astfel ca in afara celor doua meciuri oficiale, cu Dacia Unirea Braila si Chindia Targoviste, fotbalistii Forestei nu s-au putut apropia de gazonul de pe Areni in acest an. Norocul sucevenilor este reprezentat de sinteticul de la Liceul cu ...

- Dobrogea. Intre 12 si 17 martie regimul termic nu va avea variatii semnificative, astfel incat maximele diurne se vor situa, in medie, in jurul a 12 grade, iar minimele nocturne vor fi de 4hellip;6 grade. Pe 18 martie vremea se va raci, iar temperatura aerului va scadea sub valorile normale climatologic…

- Moartea fostului mare portar al Stelei, Ion "Țop" Voinescu, naște un nou scandal intre FCSB și CSA Steaua. Jucatorii lui FCSB au purtat banderole negre in memoria fostului portar la meciul cu Viitorul, din play-off-ul Ligii 1, in timp ce CSA Steaua n-a facut-o ieri la meciul din al patrulea eșalon cu…

- Liga 2, etapa a 24-a. Meciuri tare azi: Foresta – Chindia și Calarași – Afumați. Duminica se joaca UTA – Hermannstadt. Sambata, 10 martie 11.00 Luceafarul Oradea – FC Arges Foresta Suceava – Chindia Targoviste Stiinta Miroslava – Metaloglobus Bucuresti Pandurii Targu Jiu – CS Mioveni Sportul Snagov…

- Unde greșesc rugbiștii romani. Un tehnician francez a notat erorile facute in meciuri de ”stejari”. Fostul international francez Thomas Lievremont, care s-a alaturat staff-ului tehnic al nationalei de rugby a Romaniei pentru a-i pregati pe tricolori in jocul de margine, spune ca ”Stejarii” au nevoie…

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei ca meciul cu Dinamo, scor 1-0, a fost frumos, dar greu. ”A fost o partida frumoasa, dar grea. Vreau sa-mi felicit jucatorii. Vreau sa-i felicit chiar si pe cei de pe banca, dar si pe cei care…

- Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA la partida din Europa League dintre RB Leipzig și Zenit Sankt Petersburg. RB Leipzig - Zenit Sankt Petersburg se joaca joi, de la 22:05, și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport. Ovidiu Hațegan a mai arbitrat-o pe Leipzig in acest…

- Vremea se va incalzi considerabil in urmatoarele zile, maximele ajungand chiar si la 18 grade Celsius. De saptamana viitoare insa temperaturile vor varia cu cateva grade de la o zi la alta, potrivit prognozei transmise, luni, pentru urmatoarele doua saptamani de catre Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, pe regiuni. Astfel, in perioada 5 – 18 martie, temperatura aerului va fi in creștere treptata. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicata in intervalul 05 – 08 martie și, din nou,…

- Membrii echipei de handbal CSU Suceava sau cei ai echipei de fotbal Foresta pot beneficia de salarii lunare de pana la 20.810 lei, decontate din bani publici, adica din finanțarile acordate de la bugetul local al municipiului.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus ca deși au fost insistențe sa nu ...

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a fost dezamagit de eliminarea din Cupa Romaniei si a atras atentia asupra conditiilor in care s-a jucat meciul cu Gaz Metan Medias, pierdut de formatia sa cu scorul de 1-0. "Dezamagire este, pentru ca este o competitie pe care am tratat-o…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru perioada 26 februarie–11 martie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata, in timp ce probabilitatea…

- Campionatul Ligii a II-a se reia astazi, dupa doua luni si jumatate de pauza. Foresta, care n-a avut o vacanta de iarna tocmai linistita din cauza problemelor financiare, va primi pe Areni replica gruparii Dacia Unirea Braila. Meciul se anunta unul deosebit de incrancenat, in conditiile in care ...

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. "Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat…

- Joi, in primul joc cu liderul Seriei a IV-a din Liga a III-a, „luceferii” au terminat la egalitate, scor 1-1, disputa de pe Stadionul „Jiul”. Golul bihorenilor a fost marcat de camerunezul Marius Obekop (23 de ani) cu un sut frumos de la 16 metri. Fost international de juniori al Camerunului…

- Lazio și FCSB joaca joi, de la ora 20:00, in returul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. In tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 1-0. Jucatorii de la FCSB au plecat in aceasta dimineața spre Roma, dar Mihai Stoica a vorbit despre lupta…

- In Maramures, valorile de temperatura vor avea mici variatii de la o zi la alta pana pe 23 februarie si vor fi caracterizate printr-o medie a temperaturilor maxime de 3 - 4 grade, iar cea a temperaturilor minime va oscila intre -5 si -2 grade. In intervalul 24 - 26 februarie, procesul de racire va fi…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Enrique Pena Nieto vor avea o intrevedere in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Ministerul de Externe mexican, potrivit dpa. Ministrul de externe mexican Luis Videgaray s-a intalnit la Washington cu mai multi oficiali ai administratiei…

- Marti se vor semnala precipitatii, mai ales ploi, in vestul si in sud-vestul tarii si sub forma de lapovita si ninsoare la munte, iar pe parcursul noptii acestea se vor extinde treptat astfel incat vor fi precipitatii mixte in Banat si Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei si izolat…

- Cei care așteapta cu nerabdare venirea primaverii vor sa știe cum va fi vremea din prognoza meteo pentru intervalul 12-25 februarie. In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor crește și vor ajunge chiar și la 7-8 grade Celsius in Banat și in Crișana. In mai multe zone ale țarii sunt anunțate,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a realizat, sambata, a cincea victorie din sase meciuri in amicalele disputate pana acum in perioada de pregatire de iarna. Jucatorii pregatiti de Petre Grigoras, Marian Dinu, Ion Barbu si Gica Mina au intalnit…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs important, in maximum trei saptamani, in care va prezenta pozitia Marii Britanii privind relatia cu Uniunea Europeana dupa Brexit,.potrivit unor surse guvernamentale citate de BBC News.

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valotilor termice medii pentru perioada de prognoza 5 - 18 februarie.Astfel, în Transilvania, în primele doua zile se vor înregistra valori termice medii diurne de aproximativ 2 grade, și nocturne de –8...-5 grade,…

- In Moldova, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit.Mediile regionale ale temperaturilor maxime vor fi cuprinse intre 4 si 9 grade si intre -3 si doua grade a minimelor nocturne.

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 29 ianuarie - 11 februarie.Astfel, în Transilvania, în prima saptamâna de prognoza vremea va fi mai calda decât ar fi normal pentru aceasta perioada. Mediile regionale…

- FC Argeș a inceput primul cantonament. Robert Petre nu va juca sub comanda lui Sandoi. Jucatorii de la FC Argeș au inceput, astazi, primul cantonament centralizat din aceasta iarna. Acțiunea va avea loc pe plan local unde Buhaescu și compania vor fi gazduiți de Hotelul IATSA. Primele partide de verificare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 22 ianuarie-4 februarie, in toate regiunile țarii. Meteorologii estimeaza ca in urmatoarele doua saptamani temperaturile vor fi in creștere și pot sa atinga chiar și 8-9 grade celsius. Vom avea parte și de precipitații,…

- CFR Cluj a platit un milion de euro in schimbul lui Alexandru Ionita, iar mijlocasul ofensiv de 24 de ani a fost deja avertizat de Dan Petrescu: "A costat mult, dar nu e sigur de locul de titular", a fost mesajul lui SuperDan. Dar cum a primit Ionita vorbele antrenorului sau? Un…

- Aflați pe locul 5 in Liga 1 și cu șanse mari sa prinda un loc de play-off, FC Botoșani sta pe un butoi de pulbere și asta din cauza șefilor echipei din Moldova. Deși echipa are cele mai bune rezultate din istorie cu Costel Enache antrenor, fiind clasata pe un loc superior in prima liga, dar și calificata…

- Parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai a avut loc sambata, 13 ianuarie, la Curtea de Argeș. Sute de oameni au venit la manastirea din Curtea de Argeș, pentru a-și aduce aminte de cel care a fost ultimul rege al Romaniei. Ce a insemnat Regele Mihai pentru romani. „Al doilea tata”, a raspuns un barbat…

- Australian Open 2018 va incepe pe 15 ianuarie, in noapte de duminica spre luni. Parerile despre pregatirea unui turneu de Mare Șlem sunt imparțite: unii jucatori prefera sa mearga din timp la fața locului, alții sa participe la turnee. Pana la startul primului turneu de Grand Slam au mai ramas cinci…

- ANM: Iarna blanda și in urmatoarele doua saptamani Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, dar precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani…

- FC Arges va fi pregatita in returul campionatului de Emil Sandoi. Numirea antrenorului pe banca tehnica a echipei din Trivale s-a facut in aceasta dimineata in cadrul unei conferinte de presa desfasurata in sala de sedinte a Primariei Pitesti. La prezentarea noului antrenor al gruparii din Trivale au…

- "Sunt bucuros si onorat ca am ajuns sa antrenez FC Arges, o echipa de mare traditie in fotbalul romanesc. Imi doresc ca impreuna sa readucem acest brand in prim planul fotbalului romanesc. M-am intors la Pitesti dupa 20 de ani. Plecasem de la Universitatea Craiova in Franta, in liga a doua. Mai aveam…

- Trei cluburi participante in actualul campionat al Ligii secunde nu ar putea promova in prima liga daca ar ajunge la finalul editiei in aceasta situatie. In forma in care sunt organizate acum, CS Afumati, FC Arges si CS Balotesti nu sunt apte sa primeasca licenta de participare in Liga I, astfel ca…

- In zona Munteniei, temperaturile medii diurne se vor incadra de la 11 grade in prima zi pana la 6-8 grade in intervalul 2 – 6 ianuarie. In zilele de 7 si 8 ianuarie, vremea se va incalzi, astfel incat mediile diurne se vor apropia de 10 grade. Catre finalul celor doua saptamani, vremea va intra din…

- Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana vor aparea precipitatii in majoritatea zonelor tarii. Potrivit meteorologilor, pentru miercuri, valorile termice se vor situa peste cele normale din aceasta perioada, iar cerul…

- Telecabina Capra Neagra din Poiana Brasov nu va functiona in cel putin urmatoarele doua saptamani din cauza unei defectiuni majore, a informat, vineri, Biroul de presa al Primariei Brasov. Potrivit sursei citate, celelalte mijloace de transport pe cablu din Poiana Brasov, telecabina Kanzel,…

- Ultimatum pentru Hristu Sapera. BCM U Pitesti a ajuns la trei esecuri consecutive, echipa suferind o infrangere cu adevarat umilitoare pe terenul celor de la Steaua. Esecul la o diferenta de 25 de puncte a involburat foarte mult apele la Pitesti, iar cei din conducerea administrativa nu accepta ca…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 25 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018.Astfel, în Transilvania, în perioada 25- 28 decembrie, în aceasta regiune vremea va fi mai calda decât în mod obișnuit…