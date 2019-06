Iata 5 motive pentru care trebuie sa ai o bicicleta fitness acasa! Lipsa timpului liber, insa, este obstacolul peste care trebuie sa trecem pentru a avea rezultate sportive multumitoare, astfel incat alergarea in parc sau mersul la sala nu sunt intotdeauna cele mai accesibile metode. Mai ales in marile orase, trend-ul este de a efectua exercitii destinate imbunatatirii sanatatii si aspectului fizic in confortul propriei locuinte, folosind aparate fitness silentioase care pot fi montate, mutate si depozitate cu usurinta. In cazul in care esti determinat sa ajungi la rezultatele dorite, cea mai buna solutie pentru a-ti tonifia musculatura este utilizarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa slabesti si sa iti imbunatatesti conditia fizica si starea generala de sanatate prin intermediul activitatilor sportive? Atunci bicicleta fitness este unul din cei mai buni aliati pe care ii poti avea, dat fiind faptul ca rezultatele antrenamentelor sunt vizibile inca de la primele sedinte.…

- Modul de viata sedentar si lipsa timpului reusesc sa ne tina, din pacate, departe de forma fizica pe care o dorim. Pe deasupra, un program de alimentatie sanatos poate fi greu de respectat, astfel incat obstacolele pe care trebuie sa le depasim pentru a castiga o silueta “de revista” sunt destul de…

- Farmaciile Tei din Capitala sunt unele dintre cele mai cautate din domeniu. Pentru cei care nu au timp sa treaca la farmaciile fizice, exista si posibilitatea comenzilor online, iar Farmacia Tei ofera peste 8000 de produse farmaceutice si parafarmaceutice.

- Politistii din cadrul IPJ Bacau au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate in cazul fetitei in varsta de 2 ani, din localitatea Blagesti, care a disparut de acasa marti dupa amiaza, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, agentul sef adjunct Catalina Cretu. Minora…

- Vezi programul magazinelor Auchan și Lidl din Argeș, de Paști. In perioada Sarbatorilor Pascale, marile magazine au program special. Orarul de funcționare al magazinelor Lidl din toata țara: – Miercuri, 24.04 – program normal de funcționare; – Joi, 25.04 si vineri, 26.04 – program unitar 07:00 – 22:00;…

- O tanara din Constanta a fost gasita moarta in cada unui apartament din cartierul Obcini, din Suceava, in noaptea de joi spre vineri. Cazul este tratat ca moarte suspecta de politiști. Exista date ca fetele care se aflau in acel apartament practicau prostitutia. La o prima evaluare nu s-au gasit urme…

- „Știi, mersul pe bicicleta nu e doar o chestiune de echilibru. E și o chestiune de incredere. Te poți menține vertical doar daca mergi inainte. Trebuie sa ai privirea ațintita asupra obiectivului, nu indreptata spre pamant. Voi numi asta Filosofia de

- Fundasul echipei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, in cazul caruia instanta a hotarat sa fie plasat in arest la domiciliu, va ramane totusi in arest, politia contestand decizia de miercuri, relateaza gsp.ro.