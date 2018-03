Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD s-au mobilizat cu toate forțele pentru a-i exclude din partid pe primarul Iașului, Mihai Chirica și viceprimarul Gabriel Harabagiu. Dupa aceste mișcari, PSD nu a reusit vineri sa impuna un alt reprezentant in Consiliul Local, la capatul unei sedinte tensionate, de patru ore.Citește…

- Rezolutia de unire a Romaniei cu Basarabia a fost votata si semnata astazi de consilierii locali de Iasi. Documentul a fost elaborat la inceputul acestei luni in momentul cand s-a constituit Liga Alesilor Locali Unionisti din care fac parte peste 110 primari din Republica Moldova. Primarul Iasului,…

- In anul Centenarului, cand sarbatorim 100 de ani de existenta moderna a Romaniei, avem datoria sa ne aratam recunostinta fata de inaintasii nostri care au facut posibila Marea Unire de la 1918 si sa regasim acele valori care ne unesc si ne dau putere. In contextul implinirii a 100 de ani de la infaptuirea…

- La propunerea consilierilor Partidului Miscarea Populara, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat o Declaratie de Unire cu Republica Moldova. In sedinta de miercuri, 28 martie, vicepreședintelui PMP, Lucian Iliescu, consilier general la Primaria, capitalei a dat citire, in plenul Consiliului…

- (update 10:55) Liviu Dragnea citește „Declaratia solemna pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918". (update 10:46) „Republica Moldova ramane o prioritate pentru Guvernul Romaniei", a declarat premierul Romaniei, Viorica Dancila, in cadrul discursului sau.

- Ședința din 22 martie 2018 a Consiliului Local Campina a inceput cu un moment festiv. Reprezentanții administrației locale au aprobat și semnat "Declarația de Reunire cu Moldova și de recunoaștere a actului Unirii de la 1 Decembrie 1918". Un gest simbolic dedicat Centenarului Marii Uniri, dar și un…

- Consiliul Local al comunei Putna a adoptat, joi, o „Declarație de Unire" cu Republica Moldova. Ședința extraordinara a Consiliului Local a avut loc la Manastirea Putna, "Ierusalimul neamului romanesc", așa cum a numit-o poetul Mihai Eminescu.Ceremonia a inceput in biserica ...

- Alba Iulia, orasul din inima Transilvaniei și cetate-simbol a Marii Uniri a romanilor, a adoptat joi in Consiliul Local o Declarație de Unire cu Republica Moldova, „in semn de susținere a nazuințelor romanilor de peste Prut, in Anul Centenar".

- Alba Iulia, orasul din inima Transilvaniei și cetate-simbol a Marii Uniri a romanilor, a adoptat joi in Consiliul Local o Declarație de Unire cu Republica Moldova, „in semn de susținere a nazuințelor romanilor de peste Prut, in Anul Centenar", scrie infoprut.ro.

- In anul Centenarului, o declarație simbolica de unire cu Republica Moldova ar putea fi semnata la Timișoara, dupa ce unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean a facut un demers in acest sens. Documentul, va fi supus votului consilierilor județeni pe 29 martie, scrie digi24.ro.

- Unul dintre cele mai importante proiecte ale Iasului a ajuns din nou subiect de disputa politica. Reprogramarea sedintei de Consiliul Local (CL) de ieri, in care urma sa fie aprobat planul urbanistic aferent construirii Spitalului Regional de Urgenta (SRU), a starnit un schimb de replici intre presedintele…

- Poliția Municipiului Campia Turzii va inaugura, saptamana viitoare noul sediu Primaria și Consiliul Local, in colaborare cu Poliția Municipiului Campia Turzii va invita marți, 20 martie 2018, ora 11:00, la

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- Prima instituție medico-sanitara din Republica Moldova care a semnat declarația de Unire cu Romania se afla la Balți. De asemenea s-a alaturat localitaților semnatare și satul Cociulia, raionul Cantemir.

- Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova se alatura celor 108 de localitați și semneaza Declarația de Unire cu Patria-Mama. Conținutul Declarației de Unire a instituției difera de textul celorlalte declarații. Uniunea Scriitorilor indeamna și alte uniuni de creație, instituții de invațamant savanți…

- Liga Alesilor Locali Unionisti, constituita la sfarsitul saptamanii, ii are ca presedinte pe primarul Iasului, Mihai Chirica, si vicepresedinte pe cel al orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu. Cimislia a fosta prima localitate din Republica Moldova care a adoptat declaratia simbolica de unire cu Romania.…

- Mai multi alesi locali din peste 100 de localitati din Republica Moldova, care au semnat Declaratia de Unire cu Romania, se intalnesc, astazi, la Palatul Culturii din Iasi, unde vor fi primiti de primarul Mihai Chirica. Potrivit unui comunicat de ...

- Ei vor forma si o Liga a Alesilor Locali Unionisti. Din aceasta Liga, fac parte, deocamdata, primarii din 100 localitati din Republica Moldova care si-au exprimat in scris dorinta de unire a Basarabiei cu Romania. Din Romania, s-au inscris primarii din doua orase, al Iasului si al unei localitati din…

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, de la ora 10 la Palatul Culturii. Din aceasta…

- Dupa ce peste o suta de localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire, iata ca și prima școala a facut același lucru. Opt profesori de la gimnaziul din satul Bogzesti, Telenesti, au semnat documnetul.

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, la Palatul Culturii. Din aceasta Liga,…

- Cea de-a o suta localitate care a semnat declaratia simbolica de unire cu Romania a fost Sarata Galbena (foto), din raionul Hancesti, ulterior declaratia a mai fost semnata de localitatile Popeasca din Stefan Voda, satul Stolniceni din Hancesti si Carabetovca din Basarabeasca.Primarii si…

- Daca la nivelul administratiei centrale nimeni din Republica Moldova nu-si asuma initiativa de a promova ideea unirii cu Romania, autoritatile locale par mai indraznete in acest sens. Dupa ce pe 23 ianuarie primarul si majoritatea consilierilor locali din Primaria satului Parcova, Edinet, au votat o…

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Badacin din Salaj, satul lui Iuliu Maniu, a votat Declarația de Unire cu Republica Moldova, la propunerea avocatului Vasile Gil – Baroul Bucuresti. ca raspuns la votul celor peste 60 de localitați din Republica Moldova care au semnat pana acum declarații de unire. Localitatea salajeana este a doua din…

- Dupa ce consilierii raionali din Straseni au semnat pe 21 februarie declaratia simbolica de unire cu Romania, devenind primul raion care semneaza documentul respectiv, un alt raion, Telenesti, a facut acelasi lucru joi, 1 martie.

- Suntem in Anul Centenarului Marii Uniri si ce prilej mai bun putea sa fie pentru fratii nostri basarabeni de a semna declaratii de unire cu Romania decat acest an plin de semnificatii istorice. 36 de primari din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania in 2018, iar pana la 27 martie,…

- Acum 100 de ani elita basarabeana reusea sa se desprinda de Rusia si sa faca prima unire dintre cele care au dus, pe 1 Decembrie, la infaptuirea Romaniei Mari. Ce se intampla acum in Republica Moldova? In ce termeni se duce batalia geostrategica intre Est si Vest? Va fi marcata in vreun fel sarbatorirea…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti.

- Produsele moldovenesti cuceresc tot mai mult pietele internationale. Potrivit datelor prezentate de Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor, anul trecut, exportul de fructe, legume si cereale a depasit un miliard de dolari.

- Reprezentantii municipalitatii iesene declara ca 333 de adrese vor fi monitorizate permanent, in special parcurile, esplanadele, intrarile si iesirile din oras, spitalele, scolile, gradinitele, liceele, pietele agroalimentare, parcurile de joaca pentru copii si zonele de agrement. Propunerea urmeaza…

- Xenia Florea Declarații de ”unire” cu Romania au semnat 18 localitați din Republica Moldova. A 18-a a devenit satul Magurele din raionul Ungheni. Și, deși primarii și reprezentanții consiliilor locale afirma in cor ca actele adoptate de ei sint doar acte de unire simbolica, “un strigat al inimii”,…

- Va reamintim, cititorii Tion.ro s-au plans ca nu sunt suficiente locuri de parcare pe Intrarea Basmului și ca sunt nevoiți sa-și lase autoturismele in mocirla. Terenul respectiv figureaza ca spațiu verde, dar numai a spațiu verde nu arata. „Așa arata locurile de parcare de pe Intrarea…

- „Parteneriatul cu Miroslava vine si in contextul in care dorim extinderea curselor de autobuze, lucru pe care vrem sa-l facem si cu celelalte comune, vizam dezvoltarea in continuare pe Ciurea, Tomesti, Barnova si, daca este nevoie, spre Valea Lupului chiar cu o cursa interna care sa aduca circulatia…

- Spuneam, saptamana trecuta, ca Dragnea va drumul la caini și ca va incepe execuția tuturor celor din partid care au avut curajul sa i se impotriveasca. Anticipam faptul ca una dintre persoanele vizate de acest jihad va fi primarul Iașului, Mihai Chirica, cel care l-a harațit pe Dragnea in dese randuri,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- Catalin Ivan este de parere ca excluderea unor social-democrati ieseni din partid este o "executie" si considera ca PSD nu mai are nicio sansa sa castige Primaria in 2020. Iata ce a scris el pe Facebook: "Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca…

- Cititi mai jos postarea pe Facebook a europarlamentarului de Iasi: Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca s-a constituit pluton de executie la comanda lui Dragnea pentru ca Mihai Chirica, primarul Iasului, Gabriel Harabagiu, viceprimar si Sorin…

- Unul dintre jucatorii importanti ai Iasului in anii '70, Viorel Stoicescu, nu mai este printre noi. Fostul fundas al Politehnicii a evoluat in culorile alb-albastre in perioada 1968-1974, fiind un om de baza al echipei si component al loturilor nationale de tineret si olimpice, scrie bzi.ro.…

- Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilitati Publice al Orasului Cugir a motivat, in cadrul unui Raport de specialitate, necesitatea asigurǎrii unui cadru igienic si sǎnǎtos populatiei de la nivelul orasului. Demersul administrației publice locale,…

- Manifestarile de la Iasi dedicate Unirii de la 1859 vor fi structurate pe mai multe paliere, a anuntat primarul Iasului, Mihai Chirica. Programul Manifestarilor organizate cu ocazia zilei de 24 ianuarie 2018 – Ziua Unirii Principatelor Romane: Locul: Palatul Roznovanu (Primaria Municipiului Iași): ora…

- Ziua Unirii Principatelor Romane va fi sarbatorita la Sebes, printr-un spectacol folcloric gazduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, miercuri, 24 Ianuarie 2018, incepand cu ora 18,00. Va oferim un program special prezentat de Ansamblul Folcloric “Augustin Bena” al Județului Alba, soliști: Maria Filimon,…

- Primaria a publicat ieri proiectul de buget al Iasului pe anul 2018. Municipalitatea estimeaza ca va incasa venituri de 546,4 milioane lei. Pierderea neta fata de bugetul pe anul trecut este de 56 milioane lei, bani ce reprezinta reducerea cotei de impozit pe venit de la 16- la 10-, stabilita de Guvern.…

- EXCLUSIV Veste uriașa pentru constructori. Se deblocheaza Clujul imobiliar Primarul Emil Boc a anunțat ca proiectele imobiliare blocate din cauza problemelor de trafic vor incepe sa fie analizate. "Odata cu începerea demersurilor pentru construcția centurii metropolitane, vom da drumul și…

- Politistii si procurorii au inceput cercetari in rem pentru abuz in serviciu, dupa ce primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, a emis o dispozitie prin care se extinde sistemul de parcare cu plata din oras. Cercetarile au fost incepute in urma unei sesizari a unui om de afaceri, care sustine ca,…

- Primaria propune un nou plan de calitate a aerului, dupa ce cateva variante precedente ale acestuia au fost respinse de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM). Documentul a fost publicat la sfarsitul anului trecut pe site-ul municipalitatii, fiind realizat de o comisie tehnica infiintata la nivelul…