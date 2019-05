Stiri pe aceeasi tema

- Trei minori au fost injunghiati, miercuri seara, pe o strada din municipiul Vaslui, politistii efectuand cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s a produs evenimentul.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Vaslui, Silvia Manta, a declarat, pentru AGERPRES, ca cei trei…

- Politistii din Campulung Muscel efectueaza, luni dimineata, 13 perchezitii domiciliare in municipiu si in comunele invecinate, intr-un dosar de furt calificat cu un prejudiciu de peste 100.000 de lei, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges,…

- Politistii au deschis dosar penal pe numele unei vatmanite din Timisoara, pentru vatamare corporala din culpa, intrucat nu a asigurat corespunzator franarea tramvaiului, oprit din lipsa de curent, iar vagonul a pornit brusc in momentul in care alimentarea a revenit, ranind usor doua persoane.…

- Barbatul ranit grav, in urma accidentului produs, duminica seara, in comuna Tetoiu, a decedat la un spital din Craiova, unde fusese transportat de urgenta cu un elicopter SMURD, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, informeaza Agerpres.Citește…

- Un barbat de 59 de ani, din Targu-Carbunesti, a fost retinut de politisti pentru savarsirea infractiunii de distrugere, dupa ce, duminica, a incendiat usa unui apartament din municipiul Targu-Jiu, se arata intr-un comunicat postat luni pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, scrie…

- Un autoturism inmatriculat in judetul Braila a cazut, joi dupa-amiaza, intr-un canal de acumulare de pe marginea DN 24, dupa ce conducatorul acestuia, un barbat in varsta de 67 de ani, a efectuat o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu o alta masina. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Politistii valceni au demarat o ancheta interna cu privire la modul de pastrare a armamentului in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), dupa ce locuinta unui agent din localitatea Pietrari a fost...