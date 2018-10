Stiri pe aceeasi tema

- Iasul a ajuns sa se numere printre orasele unde media pretului pe metru patrat a trecut de pragul de 1.000 de euro la apartamentele noi. Pentru a vedea cat timp trebuie sa munceasca un angajat cu salariul mediu pe economie pentru a putea plati un metru patrat din casa mult dorita, am analizat piata…

- Uniunea Europeana a intrat intr-o zodie a rigiditatii, verticalitatii absolute si a strictetii doctrinare in ceea ce priveste principiile si valorile europene. O face fara preget, vocal, vizibil, cat se poate de virulent, in primul rand in raport cu actiunile externe ale tertilor.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat vineri ca Adrian Nastase, cand era prim-ministru in 2004, s-a grabit sa intram in Uniunea Europeana fara a avea un proiect european, pentru ca erau alegeri prezidentiale. "Fiecare, in tara, ca sa isi ia voturile, va dezbate problemele nationale. La noi, problema…

- Asadar, intre orele 07:00 – 09:00, 12:00 – 14:00 si 16:00 – 18:00, CTPIasi ofera calatorii gratuite tuturor celor care doresc sa utilizeze mijloacele de transport in comun, cu CONDITIA sa detina pliantul dedicat Zilei mondiale fara masina. De asemenea, CTP Iasi pune la dispozitie si curse speciale cu…

- Politistii de la Biroul Drumuri Nationale si Europene cerceteaza imprejurarile in care s-a produs un accident rutier pe Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca Est. Potrivit polițiștilor, miercuri, 5 septembrie, in jurul orei 19.10, pe Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca Est, a avut loc un accident rutier, in urma…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, dupa ce Comisarul european pentru Buget Gunther Oettinger a sugerat ca Romania, Ungaria, Polonia si Italia doresc slabirea proiectului european, ca „Romania a fost si ramane unul dintre cele mai pro-europene state din Uniunea…

- Un barbat de 55 de ani a murit și alte trei au fost ranite grav, luni, dupa ce mașina in care se aflau a intrat, intr-un copac, pe raza localitații Piatra, comuna Chiuza, din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul nu avea permis de conducere, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit managerului…

- Comisarul european pentru Securitatea UE, Julian King, a facut apel statelor membre in Uniunea Europeana sa ia in serios ingerințele straine care amenința urmatoarele alegeri care vor avea loc in Blocul comunitar, relateaza site-ul publicației Sofia Globe, potrivit Mediafax.Julian King a avertizat…