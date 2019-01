Stiri pe aceeasi tema

- Drumul care leaga judetele Suceava si Iasi prin localitatea Dolhasca s-a umplut de gropi. Soferii circula cu spaima, pentru ca, dincolo de craterele din asfalt, marcajele arterei abia se mai vad. Exista bani pentru reabilitarea soselei, dar proiectul nu a reusit sa scape de hatisurile birocratice.

- Amanuntele sunt necesare, indeosebi pentru identificarea originalitatii creațiilor… EMIL BRUMARU, unul dintre cei mai importanti poeti romani contemporani, s-a nascut pe 25 decembrie 1938 (inregistrat in acte oficiale la 1 ianuarie 1939) in comuna Bahmutea (Mihailovca), judetul Tighina, Basarabia (Republica…

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava a modernizat in acest an aproximativ 80 de kilometri de drumuri judetene prin tratamente bituminoase si covoare asfaltice, si va demara proiecte pentru alte zece drumuri, printre care Frasin – Holda, Suceava – Dolhasca – Iasi si Cimpulung Moldovenesc – Rarau, a declarat…

- La eveniment vor participa 19 alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina, peste 500 de participanti. Parada Festivalului se desfasoara pe traseul: Palatul Culturii, blv. Stefan cel Maresi Sfant, Piata Unirii,…

- Emil Brumaru este un poet roman contemporan nascut la data de 25 decembrie (ce zi mare!) 1938 in Bahmutea, azi Mihailovca, Cimislia din Basarabia. Provine dintr-o familie de conditie satisfacatoare. Tatal, Grigore Brumaru era functionar la CFR, iar mama, Elisabeta, era invatatoare. Dupa absolvirea…

- Codul galben de ceata, prelungit pana la ora 13.00 in sapte judete; vizibilitatea continua sa fie redusa in unele locuri sub 50 de metriMeteorologii au prelungit, duminica, avertizarea cod galben de ceata pentru sapte judete, pana la ora 13.00. Vizibilitatea continua sa fie redusa in unele…

- Libertatea v-a prezentat pe larg povestea Andreei Proca, tanara torturata si sechestrata de iubit in Arges. Timp de sase ani, femeia ar fi indurat umilinte de nedescris, iar scaparea a venit atunci cand a trimis in sandvisul copilei ei un bilet educatoarei, in care cerea ajutor. Politistii au descins,…

- In intimitatea cabinetului de logopedie de la clinica personala, profesorul Georgeta Burlea muncește sa repare tulburarile de vorbire ale unor copii neastamparați. A strans experiența cat alții intr-o viața intreaga. Dupa mai mulți ani petrecuți la Liceul Național, ca bibliotecar si suplinitor de limba…