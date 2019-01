Stiri pe aceeasi tema

- Strada Domneasca va fi inchisa timp de doua ore pe portiunea cuprinsa intre intersectia cu strada Vasile Alecsandri si cea cu strada Cezar. De asemenea, traseele mijloacelor de transport in comun vor fi modificate.

- Ministerul Turismului a lansat clipul pentru promovarea turismului cultural si de city break. Videoclipul promoveaza, prin intermediul calatoriei unui cuplu, si orasul Iasi. Vedeti de la minutul 1:40 la minutul 2:02. „Clipul va contribui la cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica competitiva…

- Ildiko Jarcsek-Zamfirescu a fost membru al Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) si membru al Asociatiei Thalia Germanica si distinsa cu Medalia si Diploma de Onoare “Stefan Jager” a Forumului Democrat al Germanilor din Banat pentru merite deosebite in promovarea culturii germane din Romania (2000),…

- Un film realizat in urma cu aproape un sfert de veac, ce surprinde instantanee din Iasi in anul 1994. Pasionatii de transport public pot regasi cadre cu tramvaie Tatra T4R, cu autobuze Ikarus si cu troleibuze Dac. VIDEO: YouTube (vartolomei55) INFO: Facebook (Asociatia Pasionationalor de Transport Public…

- Reabilitarea a fost executata de Abed Nego SRL iar arhitectul lucrarii a fost Pafka Ernest, autorul proiectelor de reabilitare a cladirilor de pe toata strada, cu exceptia celor doua palate care dau in Piata Unirii. Arhitectul ne-a explicat modul in care a ajuns la aceasta combinatie pentru…

- Terenul obtinut la reforma agrara din 1921 de un iesean care a luptat in Primul Razboi Mondial, insa luat cu japca de comunisti in anii "60, nu a reintrat nici pana astazi in posesia familiei. Omul a murit, iar, dupa caderea regimului Ceausescu, fiul sau – si el veteran, din al Doilea Razboi Mondial…

- Pe strada Eminescu se formeaza ambuteiaje din cauza ca in preajma sediului Episcopiei sunt parcate multe automobile, la fel și in preajma magazinelor de aici. O soluție ar fi organizarea unui sens unic pe aceasta strada, de la Spitalul Raional pana la strada Vasile Alecsandri. Alexandru Ambros, primarul…

- Clubul Junimea Scriptor invita publicul iesean la lansarea volumului „Istorie si istorii in Copou”, semnat de cunoscutul jurnalist Vasile Arhire. Evenimentul va avea loc miercuri, 7 noiembrie, la ora 16.16 la Biblioteca Centrala Universitara din Iasi. Vor fi prezenti „eroii” cartii: fostii jucatori…