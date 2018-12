Iaşul ca loc al memoriei (II) Inca de acum o suta de ani, dupa definitivarea unui stat romanesc complet, politica dusa de autoritatile romanesti a fost consolidarea unei istorii etnice, mai aproape de componenta sa traditionala, taraneasca, etnografica decat de o analiza intelectuala comparativa si critica. Dupa efortul diplomatic care a dus la recunoasterea Romaniei Mari (1919-1920), guvernul a avut de rezolvat o situatie cu care nu era deloc acomodat si care ii ridica o serie de probleme (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

