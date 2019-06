Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Saramat, cel care ținea in plasament fetița de 8 ani din Baia de Arama susține ca familia din SUA, care a reușit in instanța sa adopte fetița se lauda ca a platit 30.000 de euro mita la Autoritatea Tutelara. Mai mult, tatal arata ca avocații familiei din SUA sunt rude de gradul I cu judecatorii…

- Liviu Dragnea a intrat in pușcarie, a doua zi dupa alegerile europarlamentare, dar cu numai cateva zile inainte de implinirea unui an de la cel mai mare miting organizat de un partid politic in Romania. Pe 9 iunie 2018, in Piața Victoriei din București, peste 400.000 de oameni s-au strans la cea…

- La o zi dupa ce fiul ei a absolvit liceul, Ozana Barabancea a transmis un nou mesaj pe contul de socializare, in care iși exprima iubirea totala pentru cei doi copii. Artista a avut un mesaj important pentru Andrew, la final de clasa a 12-a. „Cum sa iți spun ca te iubesc și ca azi, fiecare cuvant de…

- Va invitam sa urmariti o analiza exhaustiva a recentelor eventimente explozive de pe scena politica din Romania, efectul lor asupra modului in care se va organiza echilibrul puterii politice de la noi, totul in stransa legatura cu mutatia fundamentala care s-a petrecut la nivel european.

- Sancționat pentru intervențiile dure pe Facebook, judecatorul Cristi Danileț a gasit o noua modalitate de a interveni atunci cand intalnește ilegalitați.Citește și: Meteorologii au dat ALERTA - Romania va fi lovita de un ciclon "Daca s-ar lua interviu copilului meu, acesta ar spune:…

- Elisabeta Lipa, canotoarea secolului 21, este acum președinte al Federației Romane de Canotaj. Mare consumatoare de sport, in general, nu a putut rata partida de Fed Cup, contra Franței, pierduta cu 3-2, ținand s-o felicite pe Simona Halep (2 WTA). „Doamne, ce emoții am avut! Ne-am imbolnavit, și eu,…

- Mirela Vaida a devenit mama pentru a treia oara, iar vineri, 12 aprilie va fi externata din spital. Prezentatoarea tv a marturisit care este cea mai mare teama a ei, atunci cand iși va duce baiețelul acasa. Mirela Vaida se teme ca baietelul mai mare, Vladimir, va deveni gelos, vedeta temandu-se de sindromul…