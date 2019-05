Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a activat privilegiul prezidential pentru a bloca solicitarile adresate de Congres Departamentului Justitiei in privinta raportului Comisiei Robert Mueller, care a anchetat cazul ingerintelor electorale ruse, potrivit mediafax.Departamentul Justitiei…

- Un accident rutier, cu trei autovehicule implicate, s-a produs joi, in jurul orei 18:00, pe strada Sfantul Ioan din Cluj-Napoca. Cel care a provocat accidentul este un barbat aflat sub influența bauturilor alcoolice. Impactul a fost puternic, dar din fericire nu au existat victime. Mai multe imagini,…

- Nicușor Constantinescu, in fața sediului DNA Constanța (foto: www.ziuaconstanta.ro) Luni, Nicușor Constantinescu a fost audiat la DNA Constanța, in calitate de suspect, pentru ca este vizat in alte doua noi dosare penale. Procurorii susțin ca fostul președinte al CJC a facut plați nelegale catre Regia…

- Gabriel Les nu se simte vinovat ca, desi nu a facut armata, a ajuns ministru al Apararii. „N-am fost luat de pe strada si adus in Ministerul Apararii ca secretar de stat“, sustine Les. Ministrul Apararii invoca faptul ca, in momentul in care trebuia sa mearga in armata, incepuse a doua facultate. CV-ul…

- Pana la 66 de ani, Jo Cameron nu și-a dat seama ca este o Superfemeie! N-a avut nevoie, niciodata, de anestezie, fracturile n-au durut-o, a vazut ca mana i-a luat foc numai cand a simțit miros de ars, ranile i se cictarizeaza imdiat și poate manca ardei de Bonney, una dintre cele mai iuți specii din…

- Învatatorul iesean care a provocast o intensa dezbatere nationala dupa ce a corectat gresit tema unui copil de clasa a II-a, a fost gasit vinovat, în urma unei evaluari facute chiar de consiliul de administratie al scolii la care preda.

- Cea mai buna jucatoare canadiana de tenis a momentului, tanara de origine romana Bianca Andreescu, a marturisit ca se simte capabila sa castige cel putin un turneu de Mare Slem si "sa faca istorie", informeaza site-ul WTA. Bianca Andreescu, 18 ani si locul 60 WTA, a castigat 20 din cele 23 de meciuri…

- Benjamin Netanyahu este politicianul israelian dominant al generatiei sale. Niciun rival nu se apropie de talentul politic al liderului Likud, cunoscut ca „Bibi”. Insa, joi, procurorul general al Israelului, Avichai Mandelbilt, a spus ca intentioneaza sa-l puna sub acuzare pe premierul israelian in…