- Iasmin Latovlevici (31 de ani) se departe de Galatasaray dupa doar jumatate de sezon. Fostul fundaș al FCSB-ului s-a ințeles deja cu Sivasspor (locul 8, cu 26 de puncte in Superlig). Informația a fost anunțata de Fotomac, care susține ca Latovlevici este dorit chiar de antrenorul Samet Aybaba. ...

- Fotbalistul echipei Galatasaray, Iasmin Latovlevici, a ajuns la un acord cu gruparea Sivasspor, la care este dorit de tehnicianul Samet Aybaba, relateaza fotomac.com.tr.Potrivit sursei citate, jucatorul si clubul s-ar fi inteles in toate privintele, iar transferul este iminent. Latovlevici…

- Patronul echipei Kayserispor, Erol Bedir, a recunoscut intr-un interviu acordat pentru site-ul TRT Spor ca Marius Sumudica a avut pe masa o oferta impresionanta din punct de vedere financiar, de aproape doua milioane de euro. Finantatorul echipei la care sunt legitimati Sapunaru si Silviu Lung Jr.…

- Bogdan Stancu, la PAOK Salonic! Razvan Lucescu il dorește pe ”Motan” in Grecia, anunta site-ul futbolarena.com. In varsta de 30 de ani, Bogdan Stancu evolueaza in prezent la Bursaspor si a inscris 4 goluri in 17 partide in acest sezon, fiind titular in toate partidele. Conform presei din Turcia, PAOK…

- Șumudica vrea la Kayserispor un jucator de la FCSB și unul aflat și in vizorul lui Gigi Becali: ”Se discuta de venirea lor”. Marius Șumudica vrea un jucator de atac și are pe lista un jucator de la FCSB și altul dorit de FCSB! William De Amorim a fost pus pe lista neagra de „fecesebiști”, dupa ce n-a…

- Gica Hagi e un car de nervi in prag de Anul Nou: ”Eram incantat, dar nu s-a intamplat așa”. „Regele” e nervos ca Ianis Hagi a batut pasul pe loc la Fiorentina, iar acum a constatat ca a pierdut 18 luni din cariera degeaba, fiindca a evoluat doar la Primavera, in timp ce la prima echipa nu i s-au dat…

- Ianis Hagi are deja trei oferte, doua din Italia si una din Turcia. "Vor pleca sigur și cațiva tineri. Dintre toți, cele mai mari șanse le are Ianis Hagi", anunța site-ul violanews.com. Potrivit sursei citate, Ianis Hagi e dorit de Empoli, SPAL Ferrara, dar și de catre Galatasaray.…

- Tehnicianul turc solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din functia de selectioner al echipei nationale, informeaza agentia EFE. Terim reproseaza federatiei faptul ca i-a reziliat unilateral contractul in aceasta vara, cand FTT l-a inlocuit cu romanul Mircea…

- Fatih Terim cere daune uriașe Federației din Turcia. A demisionat din cauza unui scandal. Fatih Terim, actualul antrenor la echipei Galatasaray Istanbul, a actionat in justitie Federatia turca de fotbal (FTT), careia ii solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din…

- Iasmin Latovlevici, fundașul celor de la Galatasaray, a revenit azi pe teren dupa accidentarea suferita in urma cu o luna. Romanul a fost integralist in victoria clara reușita de Galata, 3-0 pe teren propriu cu Bucaspor, in optimile Cupei Turciei. Golurile echipei sale au fost marcate de Inan, in minutul…

- Obiectivul lui Marius Șumudica la Kayserispor. Concluziile bașkanului Erol Bedir dupa esecul cu Malatyaspor, 0-1 in ultima etapa din Turcia . Aducerea lui Marius Sumudica a fost o decizie pentru care Erol Bedir se felicita. Presedintele lui Kayserispor spune ca si-a fixat la inceputul sezonului un obiectiv…

- Marius Sumudica a fost desemnat antrenorul turului de campionat de publicatia Yeni Șafak. In schimb, nici un jucator de la Kayseri nu s-a regasit in cel mai bun prim "11". Cum arata primul "11": Fabri (Beșiktaș) - Caicara (Istanbul BB), Maicon (Galatasaray), Pepe (Beșiktaș), Aziz Bechich (Bursaspor)…

- Fara infrangere de 11 meciuri oficiale, Kayserispor primește azi vizita celor de la Yeni Malatyaspor, formație aflata pe locul 10. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Echipa lui Marius Șumudica este pe locul 5, la egalitate de puncte cu Goztepe și Beșiktaș (un meci mai mult) și cu doua puncte peste Trabzonspor.…

- Ianis Hagi o va parasi pe Fiorentina in aceasta iarna, nu o va face definitiv, ci probabil va fi vorba despre un imprumut, tocmai pentru a juca mai multe minute. Pescara și Empoli sunt formațiile care și-au manifestat un interes clar pentru fotbalistul roman, insa turcii anunța o noua varianta. Aducerea…

- Fatih Terim a preluat-o pe Galatasaray, dupa ce antrenorul Igor Tudor a fost demis in urma infrangerii cu Malatyaspor, scor 1-2, insa tehnicianul de 64 de ani are primele probleme la carma Cim-Bom-Bom. "Imparatul Terim" a vorbit la conferința de presa de la prezentare despre marea problema a lui Galatasaray:…

- Fatih Terim revine la Galatasaray! Este a patra instalare la timona formației din Istanbul al tehnicianului in varsta de 64 de ani. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala a ”galben-roșiilor” intr-una din rețelele de socializare.

- Marius Șumudica a dezmințit oficial ca ar urma s-o paraseasca pe Kayserispor. Prin intermediul site-ului echipei, romanul a emis un comunicat in care a vorbit despre planurile sale de viitor la formația pe care o pregatește din aceasta vara. "In ultimele zile a aparut in presa ca am primit oferta de…

- Galatasaray a anuntat astazi ca Igor Tudor si staff-ul lui si-au incheiat activitatea din cadrul clubului. Maine va avea loc o intalnirea in care se va stabili inlocuitorul croatului, cu Gica Hagi si Marius Sumudica printre oamenii cei mai des amintiti in presa din Turcia. Infrangerea suferita in ultimul…

- Galatasaray a pierdut partida din deplasare cu Yeni Malatyaspor, scor 1-2, rezultat care i-a enervat pe fanii Cim Bom, care nu-l mai vor pe Igor Tudor. Suporterii turci sunt entuziasmați de rezultatele lui Șumudica de pe banca lui Kayserispor, romanul adunand 30 de puncte, iar in prezent ocupa locul…

- Ziaristii de la FutbolArena, citati de TelekomSport, au facut anuntul de care se temeau toti fanii stelisti: "Denis Alibec vine in Turcia sa negocieze transferul la Kayserispor".Denis Alibec urmeaza sa fie prezent la meciul dintre Kayserisport si Malatyaspor, de duminica, iar turcii scriu…

- Gica Hagi, antrenor la Galatasaray. Presa turca anunța ca mutarea va fi facuta in cateva zile. Publicatia turksvoetbal.net sustine ca Gica Hagi va fi numit pana vineri antrenor la Galatasaray. Echipa din Istanbul a pierdut, duminica, surprinzator in deplasarea de la Malatyaspor, scor 2-1 si Igor Tudor…

- Pe locul 5 in Super Lig, Kayserispor, formație antrenata de Marius Șumudica, intalnește azi pe Akhisar, echipa aflata pe locul 11, cu 19 puncte. Ioan Hora va fi titular azi la Akhisar, care n-a mai caștigat in campionat din 15 octombrie, de la un 6-1 pe terenul lui Trabzonspor. Kayserispor este acum…

- Mircea Lucescu le-a dat lecții antrenorilor romani. Selecționerul Turciei a tinut, vineri, la Casa Fotbalului, o prelegere in fata participantilor la cursul de licenta UEFA Pro din cadrul Scolii Federale de Antrenori. Reputatul tehnician le-a vorbit cursantilor despre meseria de antrenor si le-a dat…

- Turcii l-au intrebat pe Sumudica despre Gigi Becali. Finantatorul de la FCSB l-a avertizat pe antrenorul lui Kayerispor ca "turcii sunt nebuni", iar aceasta declaratie a ajuns la urechile jurnalistilor din "Tara Semilunie". Sumudica a recunoscut discutia avuta cu Becali si le-a povestit turcilor…

- Marius Sumudica traverseaza un sezon remarcabil in Turcia si a recunoscut ca isi doreste sa antreneze echipa nationala a Romaniei, intr-un interviu acordat pentru ProTV. Tehnicianul echipei Kayserispor crede ca ar putea face performanta pe banca nationalei, spunand ca ar fi la fel de nebun ca acum.…

- Formatia Kayserispor, antrenata de Marius Sumudica si la care evolueaza Silviu Lung jr. si Cristian Sapunaru, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Besiktas, intr-un meci din etapa a XV-a a campionatului Turciei.Golurile au fost marcate de Umut Bulut ’31 pentru gazde si…

- Cornel Dinu l-a laudat pe Marius Șumudica, dupa ce Kayserispor a invins in deplasare Alanyaspor (2-1) și a egalat la puncte Fenerbahce și Beșikaș. Dinu a fost impresionat de faptul ca Șumudica a reușit sa se impuna intr-un campionat atat de agresiv precum cel al Turciei. Kayserispor este pe locul 5,…

- Șumudica, victorie dramatica in Turcia. Kayserispor, echipa antrenorului roman, se menține in coasta granzilor, grație succesului, scor 2-1, obținut luni seara, in minutul 90+3, pe terenul celor de la Alanyaspor. Eroul lui Șumi a fost Umut Bulut. Cu Silviu Lung si Cristian Sapunaru tot meciul pe teren,…

- Erol Bedir a dezvaluit ca Marius Sumudica are un salariu anual de 400.000 de euro si a precizat ca romanul nu va fi despagubit in cazul in care va fi demis, dar va trebui sa plateasca o anumita suma de bani daca va parasi clubul. "Salariul lui Sumudica este de 400.000 de euro pe sezon. Daca…

- Antrenorul lui Kayseri protesteaza dupa ce Adebayor a facut henț inaintea golului de 1-1, din meciul cu Bașakșehir: "Și-a pierdut ceasul, i-a cazut cand a lovit mingea. Dar are coloana vertebrala, a recunoscut ca și-a potrivit balonul cu mana". Marius Șumudica ii zambea jurnalistului inaintea de interviu,…

- Incurajat in prima repriza a meciului cu Alanyaspor (2-0) de portarul Muslera, timisoreanul Iasmin Latovlevici n-a mai rezistat in minutul 70. „Ce naiba faceți?”, a urlat antrenorul Igor Tudor spre fani inainte de a-l inlocui pe „tricolor”, scrie gsp.ro . Ultrașii lui Galatasaray au vrut sa se razbune…

- Iasmin Latovlevici a jucat 71 de minute in Galatasaray – Alanyaspor, din campionatul Turciei. Gazdele s-au impus cu 2-0, goluri Yasin Oztekin (33) și Bafetimbi Gomis (88). Internaționalul roman Iasmin Latovlevici a fost titular la gazde și a fost scos de pe teren de Igor Tudor cu 19 minute inainte de…

- Gica Hagi a fost ofertat de Arabia Saudita, care i-a propus un salariu de 3 milioane de euro pe an, plus diverse bonusuri. "Regele" ar fi primit un milion de euro pentru fiecare victorie de la Cupa Mondiala, plus alte cadouri din partea seicilor. Gica Hagi, MOTIVUL REAL pentru care vinde VIITORUL…

- Besiktas Istanbul s-a calificat in premiera din grupele Ligii Campionilor si este totodata prima echipa din Turcia care reuseste aceasta performanta, dupa 4 ani. De altfel, in istoria fotbalului turc, doar Galatasaray - in sezoanele 2000/2001, 2012/2013 si 2013/2014 - si Fenerbahce, in sezonul 2007/2008,…

- Dat afara de la naționala Romaniei in septembrie, neamțul Christoph Daum ar putea reveni in curand in antrenorat. Goal.com dezvaluie ca Daum negocieaza cu șefii celor de la Fenerbahce preluare echipei de pe locul 7 din Turcia. Pe lista lui Fener se mai afla și croatul Slaven Bilici. Fenerbahce are 17…

- Formatia Galatasaray, la care evolueaza Iasmin Latovlevici, a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, echipa Genclerbirligi, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Turciei. Golurile invingatorilor au fost marcate de Mariano ‘7, Maicon ‘43, Gomis ‘46, Tolga ‘50 si Gomis ‘80. Pentru…

- Iasmin Latovlevici (31 de ani), fundașul celor de la Galatasaray, a fost pe teren 34 de minute in succesul clar obținut de echipa sa pe teren propriu in fața lui Genclerbirligi, scor 5-1. Latovlevici a fost rezerva, dar a fost introdus pe teren in minutul 56, in locul lui Maicon. Golurile lui Galatasaray…

- Marius Sumudica (46 de ani), tehnicianul lui Kayserispor, spune isi traieste aventura vietii la noua sa echipa, surpriza inceputului de campionat din Turcia. Antrenorul roman campion cu Astra are parte de un start de campionat peste asteptari cu Kayserispor. Echipa sa este pe locul…

- Mentalitatea pare sa fie principalul motiv pentru care jucatorii romani nu reusesc sa se impuna in strainatate. Impresarul Florin Manea sustine ca majoritatea stranierilor sunt interesati de bani si nu se gandesc la partea fotbalistica. "Noi vrem banii inainte sa jucam, niciodata nu suntem multumiti.…

- Pugilistul roman Cristian Razvan Filip și-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box pentru tineret de la Antalya (Turcia), miercuri, dupa ce l-a invins in sferturile de finala ale categoriei 91 kg pe azerul Ismail Iagubov, la puncte, cu 3-2, și s-a calificat in semifinale. În…

- Bogdan Stancu a marcat pentru Bursaspor! A fost un gol mai lejer ca niciodata. „Motanul” a „zgariat” rau din adversarii de la Osmanlispor. Fostul stelist, care din 2011 joaca in Turcia, a marcat primul gol pentru Bursaspor in victoria cu 3-1 impotriva celor de la Osmanlispor, intr-un meci din etapa…

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, a recunoscut ca a greșit bazandu-se pe veterani și le-a cerut cluburilor "sa acorde mai multa atenție jucatorilor de naționala. Eu am prea puțin timp la dispoziție ca sa lucrez cu ei". Deși n-a stat pe banca naționalei Turciei decat 4 meciuri, in finalul preliminariilor…