- Iasiul este, incepand de joi, de Ziua Tineretului, Capitala a Tineretului din Romania, mandatul fiind preluat de la Baia Mare in cadrul unui eveniment organizat in Sala Mare a Primariei in prezenta primarului localitatii Costesti, care detine titlul de Capitala Tineretului din Republica Moldova, reprezentanti…

- Municipiul Iasi a preluat mandatul de Capitala a Tineretului din Romania pentru urmatorul an. Titlul a fost castigat anul trecut, initiativa apartinand mai multor organizatii neguvernamentale de tineret. Obtinerea acestui statut a adus ONG-urilor si un premiu de 50.000 euro, bani care vor fi utilizati…

- Data de 2 mai este marcata prin organizarea și prezentarea, prin mijloace de informare in masa, de activitați sociale, culturale, artistie și sportive destinate tinerilor, informeaza Agerpres. Inițiat in anul 2004, de catre 15 deputați reprezentand toate formațiunile politice parlamentare,…

- 7 veterani de razboi au fost distinși cu titlul de cetațeni de onoare. Primarul Catalin Cherecheș : “Le mulțumesc inca o data pentru tot ceea ce au facut și reprezinta pentru municipiul Baia Mare, pentru Maramureș și pentru Romania!” In semn de recunoaștere a meritelor pentru apararea independenței,…

- Tema Zilei: Iași – Capitala Tineretului din Romania 2019-2020 Se cauta voluntari! Au ramas mai puțin de 4 saptamani pana la momentul in care orașul Iași va prelua titlul Capitala Tineretului din Romania de la Baia Mare – Capitala Tineretului din Romania și e nevoie de forța și determinare! E nevoie…

- Baia Mare este printre cele 5 orașe finaliste pentru titlul de Capitala Europeana a Tineretului! Cel mai important atu al municipiului este faptul ca s-au facut imbunatațiri semnificative in procesul de a deveni un oraș prietenos cu tinerii. Baia Mare este in prezent Capitala Tineretului din Romania.…

- Forumul European al Tineretului a prezentarea cele 5 orașe care au fost selectate pentru a deveni Capitala Europeana a Tineretului 2022. Orașele sunt (in ordine alfabetica): Baia Mare (Romania) Kazan (Rusia) Poznan (Polonia) Tirana (Albania) Varazdin (Croația) Procesul de aplicare a procedurii EYC…

- La Iasi a avut loc reuniunea comuna a grupurilor nationale de lucru din Republica Moldova si Romania in vederea elaborarii si promovarii dosarului transnational de candidatura "Arta camașii cu altița – element de identitate culturala in Romania și Republica