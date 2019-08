Vicepresedintele ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca nu se asteapta sa aiba loc noi incidente la mitingul diasporei, manifestare care va fi organizata pentru al doilea an consecutiv pe 10 august in Piata Victoriei din Bucuresti.



"Semnalele pe care le avem si care se vad in perceptia publica arata ca miscarile de protest, daca nu vor exista provocari premeditate, nu vor avea amploarea de anul trecut", a precizat Varujan Vosganian.



El a spus jurnalistilor ca se asteapta ca manifestantii sa dea dovada de "comportament…