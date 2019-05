Stiri pe aceeasi tema

- In toate orasele in care se vor desfasura activitatile oficiale ale Papei Francisc - Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj sunt programate, de marti pana joi, ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif in Romania. Potrivit unui…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Toate școlile, gradinițele și liceele din Capitala vor fi inchise, vineri, 31 mai 2019, cu oacazia vizitei Papei Francisc in Romania. De asemenea, joi, 30 mai, cursurile vor fi suspendate parțial in unitațile de invațamant aflate in zona traseului principal al Suveranului Pontif. Decizia a fost luata…

- Suveranul Pontif se va afla in Romania peste o saptamana, intr-un turneu care se va desfasura la douazeci de ani dupa prima venire a unui Papa intr-o tara ortodoxa, vizita Papei Ioan-Paul al II-lea la Bucuresti, in mai 1999.

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019”, a adoptat in colaborare cu reprezentatii autoritatilor locale din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj masurile necesare pentru a veni in sprijinul localnicilor si al celor sositi special pentru vizita Suveranului Pontif…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Romania. Cei care doresc sa participe la Liturghia din 31 mai, oficiata de Papa Francisc la Catedrala ''Sfantul Iosif'' din Bucuresti, se pot inscrie pe o platforma online pana pe 30 aprilie, fara o limita de locuri.

- Joi, 21 martie 2019, Papa Francisc a inaugurat prin videoconferinta noul centru al Fundatiei Scholas Occurrentes din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA). "Este un pas in plus, in care creativitatea centrelor interactioneaza cu activitatea clasica desfasurata intr-o universitate,…