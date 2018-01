Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care si-a ucis sotia in bataie a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv, se arata intr-un comunicat remis joi, AGERPRES, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, Petru Dumitriu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de violenta…

- O femeie de 32 de ani, recent eliberata din penitenciar, unde executase o pedeapsa pentru tentativa de omor deosebit de grav, a fost arestata preventiv pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a injunghiat in spate un barbat in varsta, pe o strada din Bucuresti.Potrivit unui comunicat al…

- Un barbat din comuna Adancata acuzat de omor, Mihaita Airinei, care este cercetat in stare de arest preventiv, a fost trimis luni in judecata. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in probatoriul administrat in cauza se arata ca "Victima I.I. nu era casatorit si ...

- Procurorii din Vatra Dornei au trimis in judecata, sub acuzatiile de ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice, un barbat care este acuzat ca i-ar fi dat un pumn unui politist, care a vrut sa aplaneze un scandal pe care agresorul il starnise intr-un local. Intr-un comunicat remis AGERPRES, vineri,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 ianuarie 2018, a a lui Ionel Arsene, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei și președinte al organizației…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA - Serviciul Teritorial Iasi sub acuzatia ca a cerut 30.000 de euro de la o persoana, lasand sa se creada ca are influenta asupra unui magistrat pentru pronuntarea unei solutii favorabile. Potrivit unui comunicat al DNA, Iulian Darius Boariu a…

- Un barbat a fost retinut de procurorii anticoruptie din Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași anunta, intr-un comunicat remis Vocea.biz, ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Agentul de poliție Ioan Alin Onica este cercetat sub acuzația de tentativa de omor, el fiind reținut miercuri, 17 ianuarie, pentru 24 de ore. In cursul zilei de joi, 18 ianuarie, el va fi adus in fața judecatorilor Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, ne-a declarat…

- Procurorii de la Tribunalul Caras-Severin au inceput o ancheta de proportii la Cornereva dupa ce pe numele unui barbat de 44 de ani a fost facuta o sesizare prin care este acuzat de omor. Magistratii impreuna cu politistii fac verifcari si deocamdata refuza sa ofere informatii exacte despre caz. ”In…

- Un barbat din localitatea Lazu, județul Constanța, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Constanțeanul este acuzat ca și-a lasat fiul vitreg infirm pe viața, dupa ce, in prima zi a noului an, l-a lovit in cap cu o bara metalica. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca au extins cercetarile in dosarul politistului violator sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a faptuitorului. Practic, procurorii vor sa vada daca politistii de la Sectia 18 l-au favorizat in…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in mișcare acțiunea penala fața de cei doi tineri, in varsta de 17 și 20 de ani. Ei au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva și judecatorii au decis sa ii trimita in spatele gratiilor pentru urmatoarele…

- Crima a avut loc intr-un bloc din municipiul Arad, in care locuia victima, un barbat in varsta de 62 de ani. Acesta era bolnav, imobilizat la pat si de cateva zile era in grija fostului ginere, un aradean de 41 de ani, la care fosta sa sotie apelase pentru ca ea era plecata la munca in strainatate.…

- Procurorii au inceput sambata urmarirea penala in rem pentru tentativa la infracțiunea de omor, dupa ce colegii l-au acuzat pe medicul Mihai Lucan ca a taiat intenționat artera renala a unui pacient, in timpul operației efectuate de un alt coleg, transmite Radiocluj.ro . Lucan este acuzat ca ar fi recurs…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate de Politia Romana, au fost depistate 138 de persoane care erau disparute sau pe numele carora existau mandate emise de instantele de judecata. Potrivit Politiei Romanew, Directia de Investigatii Criminale organizeaza si coordoneaza activitatea de localizare…

- La data de 24.12.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Teodorescu Constantin, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in forma…

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru tentativa de omor. Marcuș Marcela este acuzata ca a pus in pericol viața unui barbat dupa ce l-a injunghiat cu un cuțit. Agresiunea a avut loc in 12 noiembrie 2017. ”S-a reținut…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- Ieri, 19 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politei Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un barbat de 36 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in dimineata zilei de 2 decembrie a.c. Se pare ca, in noaptea de 01/02 decembrie…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut de politisti pentru tentativa de viol asupra unei minore de zece ani, fapta ce s-ar fi petrecut la Targul de iarna din municipiul Braila, eveniment organizat pe platoul din fata Palatului Administrativ, potrivit unui comunicat remis marti de Politia Locala Braila.…

- Procurorii suceveni au deschis un dosar penal in care fac cercetari „in rem” pentru savarsirea infractiunii de tentativa la infractiunea de ultraj cu referire la infractiunea de omor in cazul politistului Ciprian Sfichi, lovit in cap cu o sabie de interlopul Alexandru Hutuleac.

- Detalii socante ies la iveala despre barbatul care a atacat un politist in timpul unor perchezitii la Radauti. Barbatul a fost arestat in iulia 2016 pentru trafic de droguri, ulterior fiind plasat sub control judiciar, pana in octombrie 2017. Politistul din trupele speciale participa la o actiune…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Sorin Marian Ciobanu si a lui Silviu Vladut Pitea, pentru tentativa la omor. Cei doi sunt suspectati ca, la inceputul lunii trecute, ar fi patruns intr o sala de jocuri, unde ar fi lovit un barbat…

- Reținere șocanta facuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Aceștia au descoperit un barbat care ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a-i determina sa-l omoare pe fostul sau patron.

- Ieri, polițiști din cadrul Poliției municipiului Dej, au reținut pentru 24 ore un barbat de 49 ani, din Dej, pentru savarșirea infractiunii de șantaj. Acesta va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Dej cu propunere de arestare preventiva. In fapt, in perioada 15.11.2017-16.11.2017, barbatul…

- O persoana a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind suspectata sa ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de…

- Procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au inceput, marti, urmarirea penala impotriva unui barbat, care a incercat sa tocmeasca un ucigas care sa-l omoare pe directorul unei firme de leasing.

- Un ofiter de politie in cadrul I.G.P.R – Direcția de Investigare a Criminalitații Economice este acuzat de procurorii DNA ca a cerut 200.000 de euro pentru a ajuta un suspect, cercetat pentru evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat de presa al DNA remis Vocea.biz , Stefan Madalin Bucataru a fost retinut…

- Un barbat de 49 ani din comuna galateana Branistea a fost retinut de politisti pe baza de ordonanta, fiind banuit de savarsirea infractiunii de tentativa la inselaciune prin metoda 'Accidentul', se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit…

- Procurorii DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Mociar Gheorghe pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere in vederea consumului de droguri de risc.In fapt, in cursul lunii aprilie 2017 inculpatul Mociar…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș l-au identificat pe B.V.G, de 34 de ani, din Calinești, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in noaptea de 20 spre 21 noiembrie a.c., cel in cauza ar fi patruns prin efracție in…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Sorobetea Sorin pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si introducere in tara de droguri de mare risc, fara drept. Potrivit rechizitoriului, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca in dimineata…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara, au efectuat o percheziție la domiciliul unui barbat de 41 de ani, din Uivar, banuit de proxenetism. Din cercetari a reieșit ca, in cursul anului 2017, cel…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au admis azi sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, privind cererea de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate Memet Florin Camatar, din Tulcea, in vederea executarii mandatului european de arestare…

- Un dosar de cercetare penala pentru tentativa de omor a fost deschis, luni, pe numele unei femei de 53 de ani, din Aiud. Aceasta a fost reținuta de procurorii procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, dupa ce și-a injunghiat iubitul, in varsta de 50 de ani. Se pare ca cei doi au consumat alcool…

- La data de 08.11.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Ciurar Calin pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si detinere…

- Ieri, 8 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 42 de ani, din municipiul Aiud, banuit de comiterea unui furt prin care ar fi cauzat un prejudiciu in valoare de 1.500 de…

- Un barbat care a fost implicat in accidentul produs marți seara pe str. Baicului și soldat cu un mort, un ranit și mașini cuprinse de incendiu a fost reținut, in cauza fiind efectuate cercetari pentru ucidere din culpa, vatamare corporala și parasirea locului accidentului. Potrivit informațiilor…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, marti, 14 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale situate in Bucuresti, Ilfov si Teleorman, in cadrul unei actiuni de destructurare a unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare…

- Un barbat, de 49 de ani, din Motru, a fost retinut ieri de politistii din Tismana, pentru comiterea infracțiunilor de distrugere, violare de domiciliu, lovire și alte violențe și violența in familie. Suspectul, in urma cu doua zile, ar fi intrat, fara consimtamantul soacrei sale, de 67 de ani, din orasul…

- Un barbat din Cahul a incercat sa mituiasca un inspector al Batalionului de patrulare Sud, dar a fost denuntat la CNA. Potrivit denuntatorului, banuitul i-ar fi propus 2.000 de lei ca sa nu fie cercetat pentru conducerea automobilului in stare de ebrietate.