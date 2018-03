Stiri pe aceeasi tema

- Un accident intre un autoturism si o autocisterna s-a produs vineri dimineata la Poieni, in comuna Schitu Duca. In urma impactului, o persoana, pasagera in autoturism, a ramas incarcerata. La fata locului au fost trimise echipaje de la Politie, Descarcerare si Ambulanta. Victima era constienta si va…

- Un accident rutier s-a produs marți seara, in jurul orei 19.30, pe strada Comisia Centrala din Focșani. Conducatoarea unui Peugeot a virat stanga, moment in care autoturismul a fost acroșat de un BMW. In urma producerii accidentului, șoferița, in varsta de 31 de ani, a fost ranita…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut la o intersectie din sectorul 1. O masina a lovit violent doua autoturisme care se aflau la semafor. Doua femei aflat in masina parinsa la mijloc au fost ranite extrem de grav. Rudele disperate au venit imediat la fata locului. Toate cele patru victime…

- Un accident rutier in care au fost implicate cinci persoane a avut loc in aceasta dimineața pe DN 17, in localitatea bistrițeana Podirei, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Șoferul era mai atent la Facebook decat la drum.

- Un taximetrist de 27 de ani a murit azi-dimineața dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent cu un „Renault”. Șoferul celuilalt vehicul, de 21 de ani, a ajuns in stare grava la Secția reanimare a Institutului de Medicina Urgenta. Potrivit poliției, accidentul a avut loc in jurul orei cinci,…

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- Un șofer și-a avariat serios autoturismul și chioșcurile amplasate intr-o stație de autobuz din Municipiul Sebeș, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a derapat și a pierdut controlul acestuia. Accidentul s-a soldat, se pare, doar cu pagube materiale, nefiind semnalat Inspectoratului de Poliție…

- Un șofer a incercat sa calce un polițist cu mașina, in Rahova. Polițiștii au incercat sa il opreasca pe șoferul aflat la volanul unei mașini inmatriculare in Marea Britanie, iar barbatul, pentru a scapa, a intrat in mașina Poliției. Polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea…

- Un accident rutier s-a petrecut miercuri, in jurul orei 17.40, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia. Din primele date, un autoturism a parasit partea carosabila și a lovit un stalp de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, șoferul a fost ranit, probabil ușor. La fața locului s-au deplasat echipaje…

- Accident pe strada Ismail din Capitala. Un automobil a derapat de pe carosabil si a sarit peste pod. Acesta a fost la un pas sa cada peste liniile de cale ferata. Soferul spune ca a derapat, deoarece a incercat sa evite impactul cu un alt automobil, care a inceput sa faca niste manevre periculoase pe…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Dambovita, intre un microbuz si un autobuz, o persoana diind incarcerata. Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana…

- Un caz incredibil a avut loc la Arad. Un sicriu in care se afla o persoana decedata a cazut din dricul in care se afla pe sosea. Soferul care a observat incidentul a oprit masina si a coborat pentru a recupera pasagerul de pe sosea. Incidentul a fost observat de persoanele care se aflau in statia peco…

- Un șofer baut a zburat prin sensul giratoriu din cartierul Maraști. Accidentul s-a produs sâmbata dimineața, în jurul orei 3.30, dupa o petrecere pe cinste. Șoferul, un barbat de 29 de ani, din Turda, a trecu direct prin sensul giratoriu și nu l-a mai ocolit. Șoferul…

- Scene de filme s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un vehicul condus de un tanar beat crita. Politistii a caror masina, un VW Polo, a fost lovita, intervenise in ajutorul unui alt echipaj de Politie, care urmarea…

- Un om al legii a ajuns pe mana medicilor, la primele ore ale zilei de sambata, dupa ce a fost accidentat chiar in timp isi facea datoria. Totul s-a intamplat in centrul Capitalei, mai exact in zona Splaiului Unirii. Politistul de la Rutiera verifica documentele unui conducator auto oprit la control,…

- O întreaga familie a fost spulberata în urma cu puțin timp de un șofer chiar pe trecerea de pietoni. Un copil de trei anișori se zbate între viața și moarte dupa ce a fost aruncat din brațele parinților în parbrizul mașinii. În urma impactului violent, parbrizul…

- O masini a cazut, marti, in raul Dambovita, intre Vitan Barzesti si Mihai Bravu, pe sensul de intrare in Bucuresti. Autoturismul s-a scufundat, insa soferul a reusit sa se salveze, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov.

- Șoferul unei ambulanțe private a ucis o femeie, pe trecerea de pietoni, dupa ce a condus baut in București. Izbita in plin pe trecerea de pietoni, victima nu a avut nicio șansa. Fiica ei, care o insoțea, a fost transportata in stare grava la Spitalul Universitar. Cu toate acestea, polițiștii au decis…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Un incident a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, in cartierul de tineri de pe strada Baba Novac. Din primele informatii soferul unui autoturism ar fi intrat cu masina pana in scara blocului. In momentul in care a fost oprit de locatari soferul, care ar fi fost sub influenta bauturilro…

- Soferul este rezident in Florida si se afla la volanul masinii sale, un BMW X5, cand a constatat ca aceasta nu mai raspunde la comenzi. Disperat, barbatul in cauza, Joseph Cooper, a sunat la 911 pentru a anunța ca nu poate sa-și opreasca mașina, deoarece pedala de accelerație i s-a blocat. De la…

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. ACCIDENT MORTAL. Doua mașini s-au ciocnit frontal. Cei doi șoferi au ramas incarcerați.VIDEO+FOTO Șoferul unuia dintre automobile a fost declarat decedat la locul accidentului dupa ce a fost resuscitat minute bune. Al doilea șofer implicat in accident se afla in stare…

- Un tanar de 21 de ani, ce parea a fi sub influenta unor substante deloc legale, a furat masina unchiului, cand limuzina avea motorul pornit, a blocat portierele si a plecat la plimbare desi proprietarul avea cheia la el, dar nu putea sa intre in masina sa il opreasca. Aproximativ dupa o ora, masina,…

- Un grav accident rutier a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Iasi. Un tanar care se indrepta catre masina sa parcata a reusit in ultimul moment sa scape cu viata dintr un teribil accident. O masina condusa cu viteza de un sofer sub influenta bauturilor alcoolice a intrat violent in masina tanarului…

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Accident spectaculos in aceasta dimineața pe DN 66, in județul Hunedoara, intre Simeria și Hațeg. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a ajuns in șanțul de pe marginea drumului. Poziția in care a ajuns insa, este una spectaculoasa. Atat șoferul mașinii, un barbat de 46 de ani cat și…

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost retinut pentru tentativa de omor, duminica seara, dupa ce a fost audiat timp de aproximativ sapte…

- Cinci persoane au fost ranite grav in urma unui accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara, pe DN 66. In microbuzul care a derapat pe sosea, rasturnandu-se, se aflau trei adulti si doi copii, potrivit site-ului hunedoaralibera.ro. Soferul aflat la volanul microbuzului…

- Un accident rutier a avut loc luni seara in jurul orei 18.15, la ieșire din Blaj spre Craciunel. O mașina marca Volkswagen, inmatriculata in Alba, s-a rasturnat pe carosabil. Se pare ca șoferul a pierdut controlul mașinii dupa ce un alt conducator auto, care venea din sens opus, ar fi avut pornita „faza…

- Tanarul circula cu viteza foarte mare, iar la un moment dat a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea si a lovit in plin un stalp de iluminat. Soferul a murit pe loc, iar o tanara de 19 ani, pasagera in autovehicul, a fost ranita.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres. Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed,…

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- La data de 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu…

- Rar avem ocazia sa avem asa ceva! Un sofer a reusit performanta de a ajunge cu masina intr-un apartament de la etajul 1 al unui bloc dintr-un oras aflat in apropiere de Los Angeles. Totul s-a intamplat in orasul Santa Ana, acolo unde soferul a apasat prea tare pedala de acceleratie, dat fiind faptul…

- NOROCOS…. In urma cu puțin timp, șofer in varsta de 64 de ani, a trait spaima vieții lui! Acesta, care circula cu mașina pe ruta Vaslui – Iași, intr-o clipa de neatenție, pe raza comunei Solești, a pierdut controlul asupra volanului, rostogolindu-se in afara parții carsoabile. Mașina a cazut insa pe…

- Masina spulberata de tren, miercuri seara, in comuna clujeana Jucu. Soferul, un tanar de 27 de ani a ajuns de urgenta la spital, informeaza someseanul.ro Accidentul a avut loc la pasajul de cale...

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Șoferul de 16 ani din Bistrita-Nasaud a fost arestat. Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud (BN) – care s-a urcat baut la volanul unei camionete, in seara zilei de vineri, 5 ianuarie, si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 – a primit duminica, 7 ianuarie, mandat de arestare preventiva…

- Un camion s-a rasturnat în seara zilei de ieri, 5 ianuarie, în jurul orei 19:40, într-o intersecție din apropierea orașului Vulcanești, UTA Gagauzia, traseul M3, km 170. În acest sens, au fost mobilizate doua echipe de salvatori cu doua autospeciale. …

- In urma acestuia, o fetita, in varsta de 11 ani, a decedat. Accidentul s-a produs pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Clipe de groaza pentru un polițist lovit cu mașina de un șofer in județul Suceava. Agentul de poliție a fost ranit de un barbat care nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc, marți seara, in localitatea Cajvana, județul Suceava, noteaza obiectivdesuceava.ro…

- Accident grav produs pe Drumul Național 10, pe raza localitații Candești. Din primele date, este vorba despre o femeie de peste 70 de ani, din localitate, care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc nepermis, moment in care a fost lovita de un autoturism, condus de un barbat de 47 de ani,…

- Protest antiguvernamental in ajun de Craciun 300 de protestatari fata de proiectele de modificare a legilor justitiei care s-au adunat in Piata Victoriei, sambata seara, au pornit in mars catre Palatul Parlamentului, in jurul orei 19:00. Coloana de manifestanti s-a deplasat pe banda de biciclete…