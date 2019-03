Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit la unul dintre blocurile ANL de pe strada Chimiei-Gradinari. La fata locului au intervin echipaje de la Pompieri, Politie si Salvare. Din informatiile detinute de Ziarul de Iasi, nu este nici o victima.

- Șase persoane, intre care trei copii, au fost ranite, joi, intr-un accident rutier la Suceava, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in oraș, informeaza Mediafax.Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, șase persoane, intre care trei copii, au fost transportate, joi, la spital,…

- Barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD si adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi, unde a fost tratat. „Pacientul in varsta de 36 de ani a ajuns in UPU cu multiple plagi la nivelul coapsei drepte si hemitoracelui drept, precum si cu fracturi costale. Acesta…

- O persoana și-a pierdut viața dupa ce o aeronava DA 42 a aterizat forțat la Tuzla. O alta este grav ranita și se afla internata în spital. Pilotul aeronavei care a aterizat forțat joi la Tuzla se numește Gheorghe Dumitru și se zbate între viața și moarte la Spitalul Județean Constanța,…

- Doua autovehicule s-au izbit frontal in aceasta seara in localitatea Letcani. La fata locului s-au deplasat o echipa de la SMURD, o Ambulanta si de la Politie.Accidentul s-a produs intre un autoturism Logan, care se deplasa spre Iasi, si unul Audi ce mergea in sens invers. In urma impactului, motorul…

- Toti cei patru salvatori au murit. „Astazi s-au implinit 13 ani de cand a cazut primul elicopter SMURD Iasi. Comemoram amintirea colegilor nostri pierduti continuand sa ne facem treaba si sa zburam acolo unde este nevoie. Chiar astazi, elicopterul SMURD a plecat catre un pacient ce avea un AVC hemoragic,…

- Potrivit Dianei Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi, un elicopter a fost solicitat, duminica, sa intervina pentru a prelua un barbat in varsta de 40 ani, care are o plaga impuscata in hemitorace stang anterior, deasupra inimii. "Pacientul are retentie de corp strain - accident de vanatoare…

- Cinci persoane au fost ranite, marti, la Podu Zamfirei, localitatea Suraia, in urma coliziunii dintre o ambulanta SMURD si o autoutilitara, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Prin...