Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tarom a lansat oficial, duminica, zborurile Timisoara – Iasi si retur, care vor avea o frecventa de patru curse pe saptamana, iar pretul unui bilet incepe de la 20 de euro. Lansarea oficiala a zborurilor Timisoara – Iasi si retur s-a realizat, duminica, in prezenta directorului…

- Incepand de luni, cei interesati de achizitionarea unor masini electrice sau hibrid noi se vor putea inscrie in programul Rabla Plus. Astfel, vor putea beneficia de un ajutor financiar nerambursabil de pana la 45.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro), dar nu mai mult de 50 la suta din pretul de comercializare…

- Unele zboruri de pe Aeroportul Henri Coanda pot inregistra intarzieri la decolare, determinate in principal de degivrarea aeronavelor, intarzieri care, punctual, pot atinge si chiar depasi 40 de minute, nefiind insa curse aeriene anulate, potrivit CNAB.

- Compania aeriana de stat Tarom va introduce zboruri pe ruta Timisoara-Iasi din 25 martie, cu o frecventa de patru curse saptamanal. „Alaturi de cursa spre/dinspre Iasi, cu o frecventa de 4 zboruri pe saptamana, incepand cu sezonul de vara, compania va introduce si cursele spre/dinspre…

- Wizz Air ofera o reducere de 20% la toate rezervarile efectuate, astazi, miercuri, 21 martie, inainte de miezul nopții. Reducerea de 20% se aplica tarifelor, incluzand taxele și costurile obligatorii, dar excluzand taxa de administrare. Aceasta promoție este valabila pe 21 martie, de la 00:00 la 23:59,…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Operatorul aerian de stat Tarom introduce zboruri zilnice catre una dintre cele populare destinații europene. Potrivit unui anunț al companiei, începând cu luna aprilie 2018, Tarom introduce zboruri zilnice către Praga, capitala Cehiei. Prețurile pornesc de la 166…

- Zboruri intarziate pe Aeroportul Otopeni, luni dimineața, din cauza ploii inghețate. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda , insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore. Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti…

- Intr-o lume in care tot mai putini oameni isi fac timp sa se gandeasca si la altii, un grup de persoane inimoase a decis sa puna lucrurile in miscare. Membrii Asociatiei „Uniti sub Crucea lui Hristos” au decis sa vina in sprijinul celor care ajung in situatii neprevazute, construind un Centru de…

- Pretul aparamentelor din Capitala a scazut usor in luna februarie comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut.Potrivit statisticilor, cel mai mult s-au ieftinit locuintele cu o camera din cartierul Tecentru.

- Juventus a intors in stil de mare echipa soarta calificarii in sferturile Champions League, campioana Italiei marcand de doua ori in patru minute pentru a o elimina pe Tottenham din competitie. Dupa 2-2 la Torino, "Batrana Doamna" s-a impus cu 2-1 pe legendarul Wembley si a acces printre cele mai bune…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca Wizz Air si Tarom vor introduce zboruri suplimentare de pe Aeroportul „Stefan cel Mare" catre destinatiile Londra, Roma, Milano si Bucuresti. Gheorghe Flutur a declarat ca odata cu intrarea in vigoare a orarului de ...

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca Wizz Air si Tarom vor introduce zboruri suplimentare de pe Aeroportul „Stefan cel Mare" catre destinatiile Londra, Roma, Milano si Bucuresti. Gheorghe Flutur a declarat ca odata cu intrarea in vigoare a orarului de ...

- Pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vanzare la nivel national, in luna februarie, s-a majorat pana la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare decat cel valabil la finele lunii precedente, respectiv 1.172 de euro pe metrul patrat util, potrivit…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur s-au intors acasa, dupa o luna petrecuta in Amsterdam. Actorul a incheiat filmarile, iar acum cei doi, impreuna cu copiii lor iși vor relua activitațile din Romania. Dana și Dragoș au gasit greu o casa pe gustul lor, iar vremea capricioasa le-a cam dat planul peste cap.…

- „Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei, proiect initiat in anul Centenarului prin compania nationala a Romaniei", a transmis compania Tarom. „O astfel de legatura reprezinta o sansa in plus pentru dezvoltarea economica a Moldovei",…

- Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, organizeaza in 7 martie, ora 17.00, conferinta “Puterea cartii”, sustinuta de catre Emil Constantinescu, presedintele Romaniei in perioada 1996-2000. In cadrul evenimentului va avea loc lansarea cartii “Pretul demnitatii”, autor Laura Ganea.…

- Compania TAROM lanseaza noi rute interne intre Iasi – Timisoara si Cluj-Timisoara, incepand cu 25 martie, la preturi pornind de la 40 de euro, informeaza miercuri operatorul aerian national. ‘Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei,…

- Sambata, 3 martie, ora 19.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc recitalul de folk al lui Ștefan Hrușca, intitulat „Fostele iubiri”. Prețul biletului este de 60 de lei la parter, iar la etaj se aplica o reducere de 50%, cu un singur bilet putand intra doua persoane. Drumul artistic al lui Stefan…

- Anuntul a fost facut de oficialii Consiliului Judetean Iasi, care au anuntat ca discuta cu sefii din Ministerul Transporturilor pentru ca aceasta cursa aeriana interna sa fie reluata in cel mai scurt timp.

- "Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, a participat astazi la lucrarile Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania. Premierul Vasilica Viorica Dancila a precizat ca intrunirea de astazi reprezinta un reper important in dialogul administratie locala, administratie…

- Wizz Air anunța ca va lansa zboruri spre Viena și Lyon. ”Cele mai noi rute de la Cluj vor fi Viena, 30 mai, cu doua frecvențe saptamânale: miercuri și duminica, iar din octombrie frecvența va crește la 3 zboruri saptamânale, iar din noiembrie se va…

- Varujan Vosganian a spus ca a apelat la paza aeoportului pentru a fi lasat in pace. Insa, surpriza a continuat in aeronava care il aducea la București. "Am trait-o și pe-asta!!! Astazi am fost la Iași, in colegiul meu electoral. Și, ca de obicei, m-am intors cu cursa Tarom de șapte…

- AirHelp, lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, a identificat pe parcursul anului trecut peste 42.000 de pasageri romani eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, iar daca acestia ar aplica pentru compensatii, asa cum sunt indreptatiti potrivit…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a solicitat conducerii Tarom sa ia in calcul introducerea in perioada urmatoare de noi zboruri interne și internaționale de pe Aeroportul din Suceava. El facut solicitarea in urma intalnirii pe care a avut-o marți cu Directorul General TAROM Werner…

- Echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Iasi au ajuns in luna ianuarie la 11.439 de solicitari, cele mai multe cazuri fiind reprezentate de urgente majore la care interventia cat mai rapida este salvatoare de vieti. Mai exact, un procent de 52,8- au fost urgente medicale, adica…

- Tarom anunta o promotie la bilete de avion, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie, cu preturi de 99 euro pentru calatorii dus-intors. Tarifele sunt cu toate taxele incluse. 0 0 0 0 0 0

- Pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, scrie Ziarul Financiar.

- Compania TAROM lanseaza oferta "Saptamana preturilor indragostite" astfel ca, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, operatorul aerian pune in vanzare bilete de avion la tarife incepand de la 99 euro dus-intors, cu toate taxele incluse, se precizeaza intr-un comunicat al companiei remis, luni,…

- Tarom a lansat promotia „Saptamana preturilor indragostite”, o saptamana cu tarife speciale, incepand de la 99 euro, cu destinatii numeroase, printre care Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Roma, Salonic si Tel Aviv.

- Ștefan Hrușca revine in tara, in aceasta primavara, pentru un concert deosebit. Cele mai indragite melodii folk din repertoriul cantautorului maramuresean se vor auzi live, in spectacolul eveniment ce va avea loc pe 4 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Oradenii…

- In timp ce pentru majoritatea romanilor vacanta de iarna s-a terminat, exista si norocosi care abia acum pleaca la munte. Si au motive de bucurie. Pe Valea Prahovei a nins partiile nu mai sunt aglomerate si au disparut cozile de la instalatiile de schi. Iar drumul pana in statiune e lejer. In plus,…

- Testul cognitiv de reflecție a aparut in 2005, fiind propus de psihologul Shane Frederick. La scurt timp a devenit cunoscut drept cel mai scurt test de inteligența. Inițial a fost dezvolvat pentru a urmari capacitatea unei persoane de a ignora un raspuns instinctiv și a reflecta mai mult pentru a gasi…

- In perioada 08 31 ianuarie compania Turkish Airlines anunta o noua promotie Wingo pentru zboruri dus intors Constanta Istanbul, cu preturi incepand de la 99 EUR. "Descopera magia Turciei si profita de noua promotie Turkish Airlines. Calatorii Constanta Istanbul si retur cu tarife incepand de la 99 euro…

- Alianța Air France-KLM a lansat, marți, o promoție pentru numeroase destinații intercontinentale, dar și europene, prețul biletelor de avion fiind redus cu pana la 40%. Astfel, pasagerii Air France-KLM vor beneficia de prețuri speciale peste 100 de destinații din America de Nord, America de…

- Anul 2017 a fost cel in care a avut loc premiera noii generații a sedanului sport BMW M. Pentru prima data in istoria sa, modelul este oferit exclusiv cu un sistem de tracțiune integrala. Cu toate acestea, șoferul are posibilitatea de a porni un regim special care face mașina cu tracțiune spate.

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni....

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni. Citeste si: DNA, decizie de ULTIM MOMENT…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen la Bucuresti. Un pasager a relatat ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni. De la Bucuresti, pasagerii ce ar fi urmata sa coboare la Sibiu au fost imbarcati…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu în drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pâna la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni.

- Oamenii au inceput sa se adune in fața scenei inca de la ora 22, pentru a asista la programul propus in acest an de municipalitate, deschis in acest an de Ansamblul “Doina Banatului”. Dupa ora 23 a fost randul trupei Lambrino sa incalzeasca și mai tare atmosfera, iar dupa alte…

- Cine nu-și dorește ca dimineața sa se urce într-un automobil încalzit și sa nu mai aștepte mult timp ca temperatura din mașina sa ajunga la un nivel acceptabil? Sunt doua sfaturi prețioase pentru ca mașina sa se încalzeasca mult mai rapid în anotimpul rece. În…

- Juventus a castigat fara nicio emotie partida disputata in deplasare cu Hellas Verona, penultima clasata, scor 3-1, in etapa a XIX-a din Serie A. Eroul meciului a fost Dybala, care a reusit sa inscrie de doua ori in cinci minute si a stabilit scorul final.

- Ai probleme cu fierea? Știai ca exista o cale naturala, ușoara și eficienta prin care poți scapa de o criza de fiere in doar 15 minute? Un astfel de episod este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți trai in aceasta viața. De obicei, criza incepe dupa cateva ore de cand ai consumat o masa…

- Probleme pentru un avion al companiei aeriene TAROM, în aceasta dimineata. Aeronava care trebuia sa ajunga la Munchen a revenit pe aeroportul Otopeni la câteva minute dupa decolare.

- A fost panica uriața pentru zeci de calatori! O aeronava TAROM cu destinația Munchen a fost intoarsa din drum, pe aeroportul Otopeni, la doar cateva minute de la decolare. Avionul a decolat la ora 9:10 și a revenit la 9:22.Din primele informații, inca nu se cunosc cauzele intoarcerii, anunța…