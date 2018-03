Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari aduse din Ucraina si Republica Moldova au fost retinute, in urma efectuarii unor perchezitii de catre politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor de la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Iasi au efectuat 25 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in contrabanda cu produse din tutun. La data de 27 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari aduse din Ucraina si Republica Moldova au fost retinute, in urma unor perchezitii efectuate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor de la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT. Cele 25 de perchezitii…

- Sase persoane suspectate de contrabanda cu tigari aduse din Ucraina si Republica Moldova au fost retinute, in urma unor perchezitii efectuate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor de la Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT.Citeste si:…

- Cele doua tari sunt ultimele din UE care iau masuri similare cu cele anuntate deja de majoritatea membrilor Uniunii Europene, inclusiv Romania, dupa ce Londra a informat Consiliul European ca Moscova este foarte probabil vinovata de otravirea lui Skripal si a fiicei acestuia, la inceputul lui martie,…

- Un grup de 30 de reprezentanti ai presei in limba romana din Ucraina, Serbia, Albania si Republica Moldova, participanti la programul "Itinerar centenar pentru jurnalistii romani din afara granitelor", derulat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), a participat marti la sedinta comuna…

- La data de 23.03.2018 procurorii D.I.I.C.O.T Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Ion Catalin si Popa Sergiu Paul pentru savarsirea infractiunilor de trafic si consum illicit de droguri de risc si mare risc si introducere in tara de droguri de risc.…

- Sase persoane din Republica Moldova, cu varsta cuprinsa intr 35 – 60 de ani, dintre care doi sunt anteriori judecati, au fost retinuti in flagrant delict pentru organizarea si trecerea ilegala a frontierei vamale a Republicii Moldova, prin metoda de contrabanda a articolelor de tutungerie in proportii…

- 36 de elevi silitori din Romania, Ucraina si Republica Moldova au invatat istorie la fata locului. Copiii au mers intr-o excursie datorita unui profesor de religie din judetul Botosani. Cadrul didactic din Radauti-Prut a facut un imprumut la banca pentru a le plati cheltuielile. Copiii provin…

- Un nou fenomen infracțional se atesta la frontiera de stat - contrabanda cu tractoare din Republica Moldova in Ucraina. Patru cetațeni moldoveni și ucraineni au fost implicați in activitatea nelegala și risca pana la 10 ani de pușcarie.

- Trei locuitori ai orasului Comrat sunt cercetati penal pentru contrabanda cu marfuri de larg consum, estimate la peste 300 mii lei. Potrivit informatiilor detinute de catre serviciile specializate ale Vamii, bunurile erau procurate din Ucraina si introduse ilegal in tara prin regiunea transnistreana.

- Acesta spusese: "Cererea Republicii Moldova de retragere a trupelor ruse este desprinsa de realitate”. In acest context, europarlamentarul PSD, Andi Cristea, președintele delegației pentru Republica Moldova a Parlamentului European și vicepreședinte al Comisiei pentru politica externa a Parlamentului…

- Politistii de frontiera botosaneni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza municipiului Dorohoi, intr-un dosar de contrabanda cu tigari, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul…

- La data de 04.03.2018, procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Tulcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Constanta si S.C.C.O. Tulcea, au efectuat 15 perchezitii domiciliare pe raza mun.…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, estimeaza un profit net de 29,5 milioane lei in acest an, in scadere cu 12% fata de rezultatul net preliminar realizat anul trecut, de 33,5 milioane lei potrivit bugetului de venituri si cheltuieli…

- Conferința interparlamentara de nivel inalt „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate" a devenit subiect de știre pentru mari instituții de presa internaționale. Astfel, amplul eveniment care s-a desfașurat la Chișinau a intrat in vizorul celor…

- Gazprom a anuntat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Decizia vizeaza atât livrarea, cât si tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrainean, prin urmare, ar putea fi afectata si Republica Moldova.

- Experții considera necesara consolidarea capacitații de aparare și fortificare a dimensiunii de securitate in regiune, comunica Noi.md. Despre aceasta au discutat experți și oficiali din UE și SUA la Conferința interparlamentara „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile…

- Gazprom a anuntat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Decizia vizeaza atat livrarea, cat si tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrainean, prin urmare, ar putea fi afectata si Republica Moldova.

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Participanții la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate” depun flori la Complexul Memorial „Maica Indurerata”.

- Judecatorii constitutionali Livia Stanciu si Simona-Maya Teodoroiu au formulat opinii separate la decizia Curtii Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Opinia separata a Liviei Stanciu a vizat, printre altele,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor PASARIN NICOLAE MARIAN si SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2 martie curent, comunica Noi.md. Evenimentul este organizat in…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Dambovita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc. Doua persoane au fost retinute dupa ce au fost…

- Cea de-a XIII-a ediție a Targului Mierii iși deschide porțile vineri, 16 februarie. Evenimentul are loc la Casa Tineretului, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Ediția din acest an va avea un caracter internațional pentru ca, pe langa apicultori din intreaga țara, la Campina vor veni apicultori…

- Contrabanda la frontiera de est a Romaniei a trecut la o noua „etapa": tigarile sunt transportate peste Prut cu ajutorul dronelor. Politistii de frontiera romani au depistat zilele trecute o drona prabusita, si care avea atasat un colet cu 625 pachete de tigari de contrabanda. Autoritatile iesene au…

- Polițiștii de frontiera au descoperit cum traficanții de țigari fac contrabanda cu drona in Iași. Peste 12.500 de țigarele de proveniența moldoveneasca au fost transportate intr-un colet de mici dimensiuni cu un aparat de zbor improvizat, la granița cu Republica Moldova. Polițiștii de frontiera din…

- La granița Romaniei cu Moldova, acolo unde raul prut se varsa in Dunare, curentii sunt atat de puternici, incat se vede cu ochiul liber cum apa "mananca" malul romanesc. Un studiu efectuat de o firma din Iasi la comanda Apelor Romane a relevat faptul ca eroziunea foarte activa duce la pierderea teritoriului…

- Municipalitatea suceveana va organiza, in acest week-end, ample manifestari cu ocazia implinirii a 630 de ani de atestare documentara a orasului si a Cetatii de Scaun, cu participarea delegatilor din Republica Moldova – Soroca, Polonia – Sosnowiec, Ucraina – Cernauti si Franta – Laval. Potrivit primarului…

- In perioada 12 16 februarie, 100 de militari din Armata Romaniei se vor instrui in comun cu aproximativ 200 de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova si Statele Unite ale Americii, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, judetul Tulcea, in cadrul…

- Șeful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a folosit bilanțul instituției sale pe 2017 pentru a trage mai multe semnale de alarma. Procurorul a criticat intr-un mod neobișnuit de dur atacurile incasate de procurori, legile justiției și incapacitatea de a se recupera bunurile furate. In același timp, Horodniceanu…

- Politistii de frontiera au retinut doi cetateni moldoveni care incercau sa treaca „nevazuti” frontiera verde, cu intentia de a iesi ilegal din Republica Moldova pentru a ajunge in orasul Odessa, Ucraina. Mai mult, unul dintre ei este dat in cautare de organele de drept nationale pentru comiterea unor…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT in dosarul sinuciderilor provocate de jocul Balena Albastra. Anchetatorii au investigat cinci cazuri de sinucideri si alte cinci de copii care s-au ranit singuri, dar le-au clasat pe toate. Potrivit anchetatorilor, nu s-au gasit date care identifice acele…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Doi barbati de 19, respectiv 31 de ani, din municipiul Slobozia, banuiti de comiterea infractiunii de talharie calificata, sunt cercetati de politisti. Cei in cauza au fost retinuti pentru o perioada de 24 de ore.

- Banca Mondiala (BM) și-a reconfirmat susținerea in promovarea proiectelor energetice in Republica Moldova. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii dintre președintele Parlamentului, Andrian Candu, cu Mariam Sherman, director de strategie și operațiuni pentru Europa și Asia Centrala (ECA)…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala și a expediat în instanța de judecata cauza penala de învinuire de comitere a infracțiunii prevazute de art. 46, 248 alin. (5) lit. b) și d) din Codul penal („Contrabanda în…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit mii de igarete de provenien Republica Moldova pe care un cetean român încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în bordul capitonajul plafonului…

- Organizația Națiunilor Unite a precizat care sunt țarile care vor pierde cei mai multi locuitori pana in anul 2050. Populația Romaniei se va reduce drastic cu 5 milioane de locuitori. Pana in anul 2050, țara va avea 14,3 milioane de locuitori, comparativ cu 19,6 milioane in 2017, scrie publicatia rusa…

- In legatura cu anturajul epidemiologic nefavorabil privind rujeola in Romania și Ucraina, țari vecine, unde rujeola a capatat raspandire epidemica, s-a creat un pericol real de import al infecției in Republica Moldova, cu raspandirea ei locala, anunța Ministerul Sanatații.

- „La data de 19 ianuarie, politistii au depistat in zona unei piete din municipiul Iasi, un barbat de 31 de ani, care avea asupra lui in vederea comercializarii, tigarete de provenienta Republica Moldova si Ucraina. Cantitatea de 3.400 de tigarete a fost ridicata in vederea cercetarilor, iar in cauza…

- Un barbat a fost retinut de procurorii anticoruptie din Iasi, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 30.000 de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași anunta, intr-un comunicat remis Vocea.biz, ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Cinci persoane, printre care doi procurori din cadrul Procuraturii municipiului Chisinau, oficiul Ciocana, un ofiter superior de urmarire penala, un ofiter de investigatii si un civil (fost politist), au fost retinuti de Procuratura Anticoruptie, pentru coruptie.

- Procurorii DIICOT au destructurat doua grupari specializate in comiterea de infractiuni informatice in strainatate, inclusiv falsificarea de carduri bancare, si au dispus retinerea a patru suspecti, care au fost ulterior arestati.Citeste si: Probleme pentru un medic CELEBRU: Leon Danaila,…

- BILANT… Compania vasluiana Kazan a avut un an foarte bun. Vanzarile de echipamente si accesorii de instalatii au mers ca pe roate, iar brand-ul si-a consolidat vizibilitatea in randul publicului-tinta. Toate astea, pentru ca reprezentantii Kazan au constientizat importanta unei relatii stranse intre…