Cunoscutul si iubitul poet iesean Emil Brumaru a incetat din viata. El implinise varsta de 80 de ani. Poetul a suferit un atac cardio vascular si se afla internat in spital. Emil Brumarul s-a nascut la 25 decembrie 1938 in Bahmutea, Basarabia. Poetul a absolvit in 1955 Liceul National, iar in 1963 Facultatea de Medicina din Iasi. Devine medic la Dolhasca, iar in anul 1973 renunta la meseria de medic si se dedica exclusiv scrisului. Apreciat in egala masura atat de critica literara, cat și de publicul larg, reușește sa impresioneze și prin personalitatea sa non-conformista. „In noaptea asta,…