- UPDATE ora 16:30 – Redam comunicatul de presa de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism „La data de 05.04.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

