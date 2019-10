Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 295 de zile, cunoscutul scriitor iesean Liviu Antonesei a stat cu sufletul la gura, dupa ce a fost dat in judecata – pentru a doua oara in viata, asa cum avea sa recunoasca! – de catre un scriitor si filozof, in persoana numitului Gabriel Liiceanu, dar si de catre editura pe care acesta […]…

- In timp ce senatorii iși disputau șefia Senatului, doua proiecte de lege inițiate de parlamentari din opoziție de la PNL și PMP au trecut tacit, fara dezbatere, și merg spre vot final in Camera Deputaților.„Persoanele care au suferit condamnari penale” nu pot fi alese europarlamentari, Președinte…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, a invins-o sambata pe Serena Williams (38 ani), locul 8 WTA, in finala turneului de grand slam US Open, cu scorul de 6-3, 7-5.Este primul titlu de grand slam castigat de Andreescu, in vreme ce Serena Williams se…

- La aproape o luna de la dispariția Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o, ancheta in cazul Caracal este in plina desfașurare! Anchetatorii s-au intors luni dimineața la casa groazei din Caracal. Aceștia scaneaza curtea lui Gheorghe Dinca, anunța Antena3.Mandatul…

- La Happy Cinema toata familia se distreaza. Angry Birds 2 este una dintre cele mai așteptate apariții cinematografice ale verii și promite o distracție memorabila, pentru intreaga familie. Pe Insula Pasarilor, batalia intre inaripate și porci atinge proporții apocaliptice. Razboiul pare a fi veșnic…

- Razboiul dintre generatii este etern. De fapt, nu este un razboi, ci o stare perpetua de tensiune, din motive care nu sunt prea greu de inteles. Maturizarea unei generatii implica responsabilitati si, ca prin minune, aratarea cu degetul a celor care vin din urma. Acest lucru este normal, nu prea avem…

- Maxim Grigoriev, director al Fundatiei pentru Studiul Democratiei, institutie fondata in Rusia, si membru al Camerei Civice din Rusia, a prezentat in cadrul unui panel de experti ai Consiliului de Securitate al ONU un raport privind activitatea Castilor Albe in Siria.