Iaşi: Protest spontan al angajaţilor muzeelor din cadrul Palatului Culturii Avand banderole albe la mana, angajatii muzeelor din Palatul Culturii au tinut sa isi prezinte, asemeni colegilor din tara, nemultumirile. 'Nu doar la noi e protest. Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania, Asociatia Managerilor Muzeelor din Romania, precum si alte entitati profesionale din domeniul muzeal, peste 100 de entitati din acest domeniu din Romania, timp de o ora, facem un protest, si nu o greva, pentru ca vrem sa semnalam deficiente foarte grave. Deficientele au fost semnalate in repetare randuri. Nu ne inchipuim ca domnul ministru poate sa faca minuni in sapte luni. Anumite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

