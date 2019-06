Iaşi: Protest spontan al angajaţilor de la Spitalul de Pneumoftiziologie Mai multi angajati din dispensarul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi si-au intrerupt activitatea si au declansat un protest spontan pentru aproximativ 30 de minute, nemultumiti fiind ca veniturile variaza de la o luna la alta, pentru ca au pierdut grupa II de munca, si nu primesc vouchere de vacanta. Mihaela Archip, medic primar pneumolog la dispensarul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi, a declarat jurnalistilor ca de cateva luni scad veniturile medicilor si asistentilor medicali, iar de cativa ani nu mai sunt inclusi in categoria II de munca. ‘Salariul ramane fix. Asta inseamna… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca acuza stari de rau specifice consumului excesiv de alcool, aceasta a fost adusa la in cursul zilei de marti la Institutul de Psihiatrie „Socola" Iasi. Cand starea sa a inceput sa se agraveze si a intrat ulterior in coma, medicii psihiatri au trimis-o la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a…

- Companiile care detin parcuri logistice in localitatile de langa Bucuresti sunt in situatia de a oferi bonusuri de prezenta acelor angajati care se prezinta la munca in toate cele 5 zile ale saptamanii. "În cazul parcurilor logistice situate în localităţile limitrofe din Bucureşti…

- Vrei sa iți depui CV-ul la Lidl și ești curios sa afli ce iți pot oferi? Afla 5 beneficii pe care le ai daca lucrezi la Lidl, ca sa ai toate informațiile necesare pentru a lua decizia cea mai potrivita pentru tine. Salariul – printre primele lucruri la care ne uitam atunci cand primim o oferta de munca,…

- Marimea minimului de existența pentru o persoana, in 2018, a fost 1891 de lei, in creștere fața de anul precedent cu 1,5%, potrivit Biroului Național de Statistica. Pentru populația din Chișinau și Balți minimul de existența a fost 2107 lei, pentru cea din alte orașe – 1888,5 lei, iar pentru mediul…

- 20 de persoane au ajuns in ultimele doua zile la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi din cauza unor probleme cu ochii, cel mai probabil cauzate de vantul puternic de sambata. Cei mai multi dintre acestia acuzau ca au simptome precum dureri, roseata, usturime, din…

- Scenariu desprins parca din filmele de comedie, la Iași. Un barbat cu doar patru clase a reușit sa pacaleasca funcționarii de la Direcția de Finanțe sa ii vireze in conturi nu mai puțin de 2 milioane de lei, bani care nu i se cuveneau. Barbatul a falsificat nu mai puțin de 17o de tranzacții financiare.Citește…

- Aproximativ o suta de autovehicule si peste doua sute de locuitori ai comunei Tibanesti au blocat, ieri-dimineata, drumul judetean 248A intre localitatile Garbesti si Glodenii Gandului. Cei doi kilometri de drum se afla intr-o stare deplorabila, segmentul respectiv cu greu putand fi denumit „judetean".…

- Doua femei au ajuns la Spitalul „Sfantul Spiridon“ din Iasi, secția Toxicologie, dupa ce au inghițit mai multe pastile, pe care le-au amestecat cu bauturi alcoolice. Noua comprimate de Diazepam a luat o femeie in varsta de 39 de ani, in urma unei crize de gelozie. Ranita in orgoliu, aceasta a inghițit…