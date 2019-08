Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de ieșeni s-au strans in Piața Unirii in semn de solidaritate cu actiunea de protest din Piata Victoriei din Capitala. Acestia au afisat pancarde cu mesaje anti-guvernamentale si anti-coruptie. Multi dintre acestia au raspuns pozitiv la anuntul de adunare postat pe Facebook, pe o pagina de…

- Clujenii sunt chematii in strada, sambata, 10 august, de la ora 19.00, in Piata Unirii, pentru a cere pedepsirea celor care s-au facut vinovati in timpul evenimentelor care au avut loc in Capitala, exact in urma cu un an.

- Cateva zeci de masini au plecat din Iași, sambata dimineata, spre Bucuresti pentru a participa la protestul din Piata Victoriei. Cei mai multi dintre protestatari doresc constructia Autostrazii A8 – Ungheni – Iasi – Targu Mures, informeaza HotNews.Protestatarii sunt așteptați sa ajunga in București…

- Un protest de amploare este anuntat astazi in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor. In paralel cu manifestatia din Piata Victoriei, de la ora 17,00 se va organiza un protest de mai mici…

- Filialele iesene PNL, USR, PLUS si PMP, dar si mai multe asociatii civice, au anuntat, miercuri, ca vor sesiza Avocatul Poporului privind incalcarea de catre Guvern a legii referitoare la autostrada Ungheni - Iasi - Targu Mures, potrivit news.ro.Asociatiile civice iesene “Moldova vrea Autostrada“,…

- “Ieri a fost parcursa o noua etapa care privește realizarea autostrazii ce va lega Moldova de Transilvania”, a anunțat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, astazi, 31 mai. “Comisia Nationala de Strategie si Prognoza cauta constructor pentru realizarea segmentului Targu Neamț – Iași,…

- 70 de participanți din patru orașe Sambata 25.05.2019, in parcul IOR din Capitala s-a desfașurat cea de-a IV-a ediție a Crosului Notarilor organizat de Camera Notarilor Publici București, in colaborare cu Fundația Atletis 2010. Acțiunea, la inițiativa doamnei notar Monica Pop și cu sprijinul profesionist…

- Iesenii sunt asteptati duminica, 19 mai, la ora 16:30 in Piata Unirii la protest - "Toti pentru Europa!". Mesajul postat pe Facebook: Comunitatea Declic si Reset te cheama in Iasi pentru a lua parte la manifestatia . Este ziua in care sute de mii de oameni de pe intregul continent ies in strada pentru…