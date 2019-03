Studentii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi au protestat, joi, cu banderole albe pe bratul stang, in semn de nemultumire fata de modificarile aduse legilor Justitiei prin OUG 7. "Astazi, protestam impotriva OUG 7 si fata de introducerea unor ingerinte suplimentare ale politicului in actul de justitie. Cerem abrogarea OUG 7 si cerem profesorului Tudorel Toader ca, de acum inainte, cand are propuneri in Justitie, sa discute si cu studentii domniei sale, care nu au fost de acord cu absolut niciuna dintre propunerile facute", a declarat presedintele Ligii Studentilor Iasi, Silvian Emanuel…