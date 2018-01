Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 14:52 – Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi caini de lupta, boxeri, care au reusit sa sara gardul curtii in care se aflau. Incidentul a avut loc in zona Splai Bahlui. Una…

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iasi in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra si de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard si au atacat trei persoane. Din nefericire, unui barbat de 47 de ani i-a fost sfartecat un testicul in timp ce se lupta cu animalele. Atat el,…

- Trei indivizi s-au gandit ca ar putea face usor rost de bani daca ar sparge aparatele care emit bilete de calatorie in Iasi. Ei au reusit sa deschida doua automate si sa adune banii de acolo, insa a treia oara nu a fost cu noroc. Agentii de la Politia Locala i-au prins in flagrant pe hoti luni noaptea…

- Procurorii DNA au deferit justitiei mai multe persoane acuzate ca ar fi fraudat fonduri europene. Pe lista inculpatilor se afla patronul uneia dintre cele mai importante fabrici de paine din Moldova, un fost deputat, dar si persoane de etnie roma din judetul Iasi.

- IPJ Giurgiu a demarat o ancheta dupa ce mai multi caini au fost gasiti impuscati pe marginea Autostrazii Bucuresti-Pitesti, la km 36, dosarul penal fiind deschis dupa ce pe retelele de socializare au fost facute publice mai multe imagini cu animalele moarte.

- Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu spun ca șoferul vinovat de producerea accidentului are 39 de ani, este din Covasna și circula de la Brașov inspre Sibiu. El nu a pastrat distanța fața de autovehiculul aflat dinaintea lui, a intrat in coliziune cu acesta și a ricoșat in…

- Profesorul Mihai Lucan s-a prezentat luni dimineata la Sectia 17 Politie din Bucuresti, unde este obligat sa mearga de doua ori pe saptamana, in cadrul controlului judiciar. El a fost intrebat de jurnalisti si despre suma de 5.000 de euro care i-ar fi cazut din buzunar la audieri, raspunzand ca nu…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Mai multe persoane din localitatea Gorban au ajuns la Spitalul de Boli Infectioase ‘Sfanta Parascheva’ din Iasi dupa ce, in urma cu aproape o saptamana, au luat parte la sacrificarea unei vaci suspecte de rabie. Directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, le-a declarat…

- Inca o sinucidere a avut loc, miercuri, in Iasi, la doar trei zile dupa ce un profesor universitar si sotia sa au decis sa isi puna capat zilelor. O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al blocului unde locuia, in zona Splai Bahlui.

- Fostul patron al fabricii din Moscova l-a impuscat mortal pe rivalul sau, miercuri dimineata, dupa ce se certasera. Barbatul a plecat ulterior de la locul crimei si este inca in libertate. Politia este pe urmele lui. Inca doua persoane ar fi fost impuscate si ranite de acelasi individ. Initial…

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…

- Nouazeci de persoane au fost duse la audieri dupa ce polițiștii au descins la mai multe adrese din patru județe ale țarii. Acțiunea oamenilor legii a vizat destructurarea unei grupari care se ocupa cu trafic de droguri de mare risc. Nouazeci de persoane au fost duse la audieri dupa ce mascații au descins…

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati – Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…

- Crima de la metrou de zilele trecute pare sa fi dat apa la moara si altor persoane cu probleme psihice. Dupa ce o persoana a sesizat politia, vineri dimineata, ca a fost amenintata la metrou de o femeie de 60-65 de ani, au mai fost facute alte trei sesizari identice.Vezi si: Suspecta care…

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Secția de Pompieri Costești…

- Politistii din Bacau au identificat trei persoane, cu varste cuprinse intre 17 si 41 de ani, banuite de comiterea unei infractiuni de furt. La data de 26 noiembrie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunoscute au sustras doi caini de rasa, din fata locuintei unei femei…

- Politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat, marti dimineata, 9 perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori. Opt persoane au fost aduse…

- Politia Romana face un apel la protestatari, solicitandu-le sa se manifeste fara violenta, fiind deschise dosare de cercetare fata de persoane banuite de savarsirea infactiunii de instigare la tulburarea ordinii si linistii publice.

- Politistii din orasul Sângeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud, au împuscat vineri seara un barbat care i-a atacat în timp ce acestia încercau sa aplaneze un conflict, agresorul lovindu-l pe unul dintre politisti cu o

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor ofițer de poliție…

- In aceasta dimineata, au loc 52 de perchezitii in 7 judete si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. 40 de persoane vor fi duse la audieri.

- "Pacientul a petrecut noaptea la Terapie Intensiva. Este intubat, ventilat, pe suport volemic. Este in stare grava in continuare din cauza severitații lezionare și posibilelor complicații", a declarat dr. Ciuhodaru, potrivit Agerpres. Oficiali din Poliție au anunțat ca unii dintre colegii…

- Persoane sosite din Iasi ne afirma ca fapt divers ca formarea unui nou guvern e chestie de zile, iar unii ne dau ca sigura data de 19 noiembrie, fara a putea sa ne precizeze daca va fi un guvern de colaborare sau un guvern pur liberal, sub presedenția d-lui Ion Bratianu.

- Era miezul nopții cand telefonul a sunat la secția de poliție. Ofițerul Tommy Lee a ridicat receptorul și aștepta sa vada care este urgența. Cum nimeni nu raspundea la cealalta linie, omul legii a crezut ca este doar o gluma a unui copil. Așa ca l-a certat și se pregatea sa inchida cand la celalalt…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, in Raducaneni, judetul Iași. Mai multe persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz de transport persoane și un TIR cu cereale s-au ciocnit violent. "Circulatia rutiera este oprita pe DN 28, in localitatea Raducaneni, judetul Iasi, din…

- O lumina puternica, in mișcare rapida, remarcata marți noapte pe cer a șocat zeci de persoane din sudul Germaniei, care s-au grabit sa sune la poliție, informeaza DPA. Lumina este „foarte stralucitoare și puțin verzuie”, a scris pe Twitter un utilizator. Relatari similare au fost primite de catre poliție…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 4 ndash; Serviciul de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, pun in aplicare 5 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti…

- Trei membri ai lumii interlope din Iasi sunt dati in urmarire nationala dupa ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare in lipsa. Interlopii au fost protagonistii unui episod violent ce a avut loc in Iasi, insa au reusit sa se faca nevazuti inainte de a fi prinsi de Politie.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea cercetarilor, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 6 noiembrie 2017, a 16 inculpati, reprezentanti ai unor firme de servicii medicale…

- S-a estimat ca peste 2.000 de ieseni au protestat duminica seara. Ei s-au intalnit in Piata Unirii, apoi au pornit in mars prin oras, fiind insotiti de Politie si Jandarmerie. In timpul marsului de pe traseul Piata Unirii - bd. Stefan cel Mare - str. A. Panu, numarul manifestantilor a fost de peste…

- Un ofițer de poliție din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) a fost reținut de procurorii DIICOT sub acuzația ca ar fi favorizat un infractor, informeaza miercuri Agerpres. Polițistul este banuit ca ar fi oferit informații unui barbat cercetat pentru șantaj, furt calificat…

- Doi hoti „specializati" in furturi din boxele blocurilor din municipiul Iasi au fost prinsi de catre politisti in flagrant delict, cu „sacul in spate". In noaptea de sambata spre duminica, politistii de la Sectia 8 Letcani au depistat pe soseaua Pacurari doi barbati de 30 si 31 de ani care aveau asupra…

- In acest sens, sase suspecți, toți țigani din Tileagd, sunt duși vineri la audieri la Secția de Poliție nr. 7 de la Tileagd. Reamintim ca joi seara, o echipa de la filmare de la Kanal D, in frunte cu jurnalistul Christian Sabbagh, a fost agresata in Tileagd. Echipa de filmare…

- Barbatul diagnosticat cu cancer care a supravietuit in mod miraculos in urma accidentului produs la Iasi a supravietuit doar 24 de ore. In urma cu putin timp, el a murit. Victima in varsta de 40 de ani a murit dupa aproape 24 de ore de la producerea evenimentului rutier, la sectia ATI a spitalului ”Sfantul…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Prahova, din cercetari a reiesit ca, in perioada iunie - octombrie a anului curent, persoanele in cauza ar fi indus in eroare victimele, contactandu-le la telefon si spunandu-le ca o persoana apropiata este vinovata de producerea…

- Politia din Moscova a arestat sapte persoane care protestau, marti, la premiera filmului "Matilda", despre relatia tarului Nicolae al II-lea cu o balerina, productie controversata, care a generat mai multe amenintari si chiar atacuri din partea unor activisti ortodocsi

- Remus Fercovici Junior a fost arestat preventiv la sfarșitul lui iulie, dupa ce a furat portofelul unei femei in Gara de Nord din Timișoara. A stat o perioada in arest preventiv, insa a fost lasat in libertate. In 23 octombrie, hoțul a calcat greșit din nou. Fercovici a fost surprins de camerele…

- Procurorul suspendat Mircea Negulescu a vorbit, luni, in fața unui complet de cinci judecatori care a analizat contestația sa impotriva deciziei de suspendare din magistratura. In fața judecatorilor Negulescu și-a spus oful și a rugat instanța sa ii admita acțiunea. „Aș avea multe de spus referitor…

- Un preot dintr-o localitate din Iasi risca sa ajunga la inchisoare si chiar sa-si piarda parohia dupa ce ar fi impuscat doi caini din sat, potrivit digi24.ro. Slujitorul cultului recunoaste actele de cruzime, dar sustine ca isi apara gainile. Preotul din comuna Holboca, judetul Iasi, a uitat de cele…

- Politistii din Timis fac, miercuri, 12 perchezitii la persoane suspectate de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si santaj, fapte petrecute in Lugoj. Cinci persoane sunt conduse la audieri, scrie news.ro.Politisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul…

- Furtuna Ophelia a provocat luni moartea a trei persoane in Irlanda, lovind coasta de vest a tarii cu rafale de vant de pana la 150km/h care au dus la prabusirea a numerosi copaci si la intreruperea curentului electric, potrivit AFP. O femeie de 50 de ani a murit intr-un accident de masina provocat…

- Au trecut 10 ani de cand avocata Elodia Ghinescu a disparut fara urma, iar politistul Cristian Cioaca a fost condamnat pentru ca a omorat-o. Mulți dintre cei care l-au cunoscut nu cred nici in ziua de azi ca el este criminalul. Vecinii din blocul din Brașov in care au locuit Cristian Cioaca și Elodia…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, pentru comiterea infracțiunilor de lovire și tentativa de omor, a declarat, luni, pentru Agerpres.ro, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași, Anca Vajiac.

