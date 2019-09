Principesa Maria a Romaniei si ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, au vizitat vineri seara Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate - Fundatia Hecuba din Iasi, ele declarandu-se impresionate de faptul ca exista asemenea structuri care protejeaza persoanele vulnerabile.



'Am fost foarte impresionata de acest centru. Mi se pare ca e un loc foarte important. Acest subiect este mai aproape de inima mea', a declarat principesa Maria.



La finalul vizitei, ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus ca se bucura ca exista institutii…