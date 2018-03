Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat miercuri seara ca l-a dat in judecata pe prefectul judetului, Marian Serbescu, cerand anularea ordinului de incetare a mandatului de consilier local pentru Gabriel Harabagiu, viceprimar al municipiului.

- Mihai Chirica va contesta în instanța excluderea din PSD. Primarul Iașiului spune ca va sesiza, mai întâi, comisia de integritate din interiorul PSD. Forul este condus de Florin Iordache și nu are mari speranțe de izbânda.

- Edilul Iasiului a facut primele declaratii dupa ce Comitetul Executiv al PSD a votat excluderea definitiva din partid atat a sa, cat si a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban.

