- Primarul Mihai Chirica a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca au fost identificate 100 de noi locuri pentru mamele care vor sa isi lase copiii la cresa incepand din aceasta...

- Primarul Mihai Chirica a afirmat ca, dincolo de semnificatia acestei zile, este important ca tinerele generatii sa cunoasca si sa constientizeze importanta faptelor eroilor neamului romanesc. "Au trecut 160 de ani de la Unirea Principatelor, 142 de ani de la dobandirea Independentei Romaniei, 101 ani…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat duminica seara, ca prezenta romanilor la urnele de vot arata dorinta de a face o schimbare in politica romaneasca. "E o zi mare pentru Romania, o zi mare pentru romani. Vreau in primul rand sa le multumesc iesenilor, cei care au inteles ca Iasul…

- In filmul de aproximativ 15 minute poate fi urmarita cunoscuta actrita Medeea Marinescu, care joaca alaturi de actori ai Teatrului National din Iasi. In distributia acestui film vor putea fi urmariti si actori amatori, Daria Bahrin, eleva la Colegiul National „Mihai Eminescu, Codruta Filip, absolventa…

- Primarul Mihai Chirica a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Partidul Social Democrat nu a ales bine data de 9 mai pentru a organiza mitingul de la Iasi, cand in aceeasi zi are loc, la Sibiu, Summitul UE, potrivit Agerpres. "Este punctul de vedere al primarului municipiului…

- La ora 15 are loc in incinta Teatrului National din Iasi conferinta de alegeri a organizatiei judetene a PSD, unde presedintele partidului, Liviu Dragnea, va sustine un discurs. La intalnirea electorala de la Suceava, desfasurata joi la Dumbraveni, in judetul Suceava, un cetatean care l-a contrazis…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat ca a decis sa demita trei dintre angajatele si pe coordonatoarea unei crese din Iasi, dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari audio din care reiese cum acestea jignesc un copil. Parintii unui copil in varsta de 3 ani au inregistrat pe ascuns ceea ce se intampla…

- Publicul iesean are ocazia sa participe la un eveniment inedit, decorul si costumele fiind realizate de Adriana Urmuzescu si Maria Esanu, iar muzica va fi live, orchestra Operei iesene aflandu-se sub conducerea muzicala a maestrului Leonard Boga. Premierele vor avea loc sambata si duminica, in Sala…