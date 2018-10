Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri decretul de decorare post-mortem cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler a profesorului universitar doctor Marin Burlea, presedintele Societatii Romane de Pediatrie, recunoscut pentru salvarea vietii unor copii prin intermediul unor tratamente inovative, cum este cazul unui minor de patru ani ce nu reusea sa inghita alimente, salvat printr-un tratament ce a inclus si ciocolata.



"In semn de inalta apreciere si recunostinta pentru exceptionala sa daruire pe care a pus-o, vreme de o viata, in slujba ingrijirii aproapelui,…