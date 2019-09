Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Iasi, a fost semnat ordinul de incepere a lucrarilor de consolidare si modernizare a cladirii Spitalului de Copii Sf. Maria din Iasi, unde sunt tratati pacienti din toata Moldova. Lucrarile sunt programate sa dureze patru ani. Valoarea investitiei este de 27 de milioane de euro, din care…

- Primarul general, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru obiectivul de investitii ”Penetratie Prelungirea Ghencea - Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea”, valoarea investitiei fiind de 122 de milioane de euro. Lucrarile vor incepe de luni, 9 septembrie, durata acestora fiind de 24 de luni.

- Circa 363 de milioane de euro din cadrul Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) au fost aprobați pentru realizarea Podului peste Dunare de la Braila și a unei rețele de noi drumuri de circa 23 de km in zona, anunța Comisia Europeana. Contractul de circa 433 milioane de euro pentru realizarea…

- Semnarea contractului a avut loc la sediul Consiliul Judetean (CJ) Arad, unde s-a anuntat ca lucrarile vor incepe in luna octombrie. Proiectul cuprinde o lungime de 31,3 kilometri de drum judetean si are o valoare de 40 de milioane de lei plus TVA, licitatia fiind castigata de compania DSE Consulting.Dupa…

- Lucrarile la imobilul construit in perioada 1677 - 1679 au fost finalizate la aproximativ un an de la demararea interventiilor de reparare si reconsolidare a structurii de rezistenta, dar si a peretilor, atat la interior cat si la exterior.Potrivit sefului CJ Iasi, lucrarile au fost necesare…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat ca a semnat contractul de lucrari de infrastructura aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe bulevardul Tudor Vladimirescu”. Deschiderea ofertelor a avut loc pe 30 mai, caștigatoare fiind declarata…

- Proiectul are o valoare totala de 8.794.812 lei, din care 8.502.296 reprezinta finantarea nerambursabila prin Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020.Contractul de finantare a fost semnat, marti, de catre directorul general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest,…

- Internatul Colegiului Tehnic ”Mihai Bacescu” din Falticeni va fi reabilitat printr-un proiect cu fonduri europene in valoare de 2,5 milioane de lei, a anunțat primarul municipiului, Catalin Gheorghe Coman. Contractul, a spus primarul, va fi semnat vineri, 28 iunie, la sediul Primariei Falticeni. Proiectul…