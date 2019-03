Iași: Peste 8.000 de persoane au participat la Marșul pentru Viață Participanții au purtat pancarte cu mesaje pozitive și și-au exprimat prin prezența la eveniment dorința de a trai intr-o lume ce se bazeaza pe o cultura a vieții, a dragostei fața de femeile in criza de sarcina și fața de copiii nenascuți, susțin organizatorii. Prezența numeroasa a tinerilor a insemnat deschiderea lor spre valorile pro viața și spre credința ca in viitor va exista o generație pro viața. Cei 8.000 de participanți au pornit pe traseul: Piața Unirii – Str. Gavriil Musicescu – Bvd. Independenței – Str. I. C Bratianu – Bvd. Ștefan cel Mare și Sfant – Piața Unirii. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Astazi are loc in sute de orase din tara Marsul pentru Viata. La Iasi, manifestarile au inceput la ora 12:30 in Piata Unirii. Prezentator este Dan Negru. Marsul urmeaza traseul Piata Unirii - str. Gavriil Musicescu - bld. Independentei - str. I.C. Bratianu - bld. Stefan cel Mare si Sfant - Piata Unirii.…

- Ryan Day (ADF International Londra) si Paul Ginoux (Choisir la Vie – Paris) vor fi invitatii de onoare ai Marsului pentru Viata 2019 de la Iasi, ce va avea loc pe data de 23 martie 2019, din Piata Unirii, incepand cu ora 14:00. Traseul Marsului pentru Viata 2019: Piata Unirii – Str. Gavriil Musicescu…

- Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza pe 23 martie evenimentul „Marșul pentru viața”. In acest sens, Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor a solicitat Primariei Municipiului Iași acordul privind organizarea unor manifestari sambata,…

