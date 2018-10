Stiri pe aceeasi tema

- Peste 67.000 de pelerini s-au inchinat, pana sambata dimineața (13 octombrie), la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași. Credincioșii au așteptat mai bine de zece ore la coada, pentru a ajunge la racla. Circa 100 de oameni au avut nevoie de asistența medicala, iar 15 au fost amendați pentru…

- Aproape 80 de pelerini care au venit la Iasi pentru a se inchina la raclele Sfintei Cuvioase Parascheva si Sfintei Mucenite Ecaterina au avut nevoie de ingrijiri medicale, patru dintre ei fiind transportati la spital, informeaza Agerpres.roIn numai 24 de ore de la inceperea oficiala a pelerinajului…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un fanar in localitatea Runcu, acolo deplasandu-se doua autospeciale de stingere de la Statia Harsova si un echipaj SMURD. Incendiul…

- O mașina a intrat in plin intr-un Starbucks aglomerat in Adana, Turcia. Automobilul a deviat de pe șosea și a intrat direct in terasa cafenelei. Oamenii speriați s-au aruncat imediat din calea acestuia.

- Ciocniri violente la mitingul organizat ieri de romanii din diaspora la Bucuresti, in Piata Victoriei. Printre manifestanti s-au infiltrat membri ai galeriilor echipelor de fotbal care au aruncat cu pietre si sticle si s-au luat la bataie cu jandarmii.

- Echipajele medicale au acordat asistenta medicala, vineri, la protestul din Piata Victoriei, pentru 440 de persoane, intre care 24 erau jandarmi, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Peste 60 de oameni au fost transportati la spital.

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Numarul total al interventiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, in intervalul…

