- Uniunea Salvati Romania condamna ferm decizia politica luata astazi de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot…

- Peste doua mii de oameni s-au adunat joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a manifesta impotriva deciziei ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Mitinguri de protest au loc si in Cluj, Iasi, Sibiu,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. -…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule…

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- In baza unui raport al activitații managementului Direcției Naționale Anticorupție, ministrul Justiției, Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

- "Raportul pe care domnul ministru Tudorel Toader l-a prezentat astazi in fata presei a fost unul extrem de profesionist, bazat pe lege, cu argumente foarte clare, solide si de netagaduit. Concluzia pe care a tras-o era fireasca, ca urmare a acestui raport. Era fireasca de altfel si ca urmare a evolutiei…

- Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului “sunt o dovada de atentat la independența sistemului judiciar din Romania”. USR condamna “decizia politica” luata de Toader și cere…

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza, joi, in fata Ministerului Justitiei, solicitand demisia procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Manifestantii au la ei portocale si pancarte cu mesaje precum "Ridica-te popor roman, ca mari primejdii ti se pregatesc" sau "Tudorele, ia aminte/ De cedezi…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie", a precizat premierul Viorica Dancila miercuri seara, potrivit Medidafax. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern, care este anuntata pentru…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent. Totodata, senatorul PSD Serban Nicolae…

- Pentru a doua oara intr-o luna, filosoful Mihail Șora, care in noiembrie a implinit 101 ani, a venit in randul protestatarilor pentru a dreptate și o Romanie mai buna. In aceasta seara, pe un ger naprasnic, acesta a participat la protestul de la Iași. Cu cateva ore inaintea protestului, Mihai Sora postase…

- Dezvaluire incendiara despre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Acesta este acuzat de o publicație locala din Iași ca și-ar fi ascuns averea intr-un mod foarte abil, scrie bugetul.ro.Jurnaliștii ieșeni povestesc in amanunt cum in cațiva ani, Toader a pus mana pe vezi continuarea aici.

