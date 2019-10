Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc, duminica, intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași.Potrivit IPJ Iași in urma impactului dintre doua mașini au fost ranite șase persoane, dintre care patru au murit. Citește…

- Un șofer, in varsta de 46 de ani, din Baia Mare, județul Maramureș, a lovit cu mașina gardul unei școli și un autoturism parcat, iar apoi a fugit. Cand l-au gasit, polițiștii au constatat ca barbatul avea o alcoolemie de 1,21 mg/l, dar nu avea permis de conducere, potrivit Mediafax.Politistii…

- Trei persoane au fost ranite, joi dimineața, dupa ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit doua mașini, pe DN28 (E58) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Baltati, judetul Iasi, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN28…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident produs pe DN 21, in localitatea braileana Valea Canepii, dupa ce un sofer care a adormit la volan a lovit doua masini de pe contrasens, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Braila, un barbat din Galati conducea, luni dimineata,…

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac, in comuna Arbore. La volan era un localnic de 47 de ani. El nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto și a pierdut controlul asupra direcției de mers dupa ce a patruns pe un sector […]

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata, pe șoseaua Dej-Bistrița, la Cuzdrioara. In jurul orei 1, conducatorul unui autoturism care circula dinspre Reteag spre Dej s-a angajat in depașire, in timp ce din sens opus circula regulamentar un alt…

- Patru persoane, intre care un copil de 12 ani, au fost ranite, joi dimineata, dupa ce un sofer beat a lovit cu masina un cap de pod, iar autoturismul s-a rasturnat. The post Patru raniti, intre care un copil, dupa ce un sofer beat a lovit cu masina un cap de pod appeared first on Renasterea banateana…

- Un conducator auto în timp ce circula cu un autoturism pe strada Dorobantilor a accidentat o femeie de 28 de ani care se afla pe carosabil. Dupa accidentarea femeii, conducatorul auto si-a continuat deplasarea, însa dupa câtiva metri a intrat în coliziune cu un autoturism…