- Iașul e in fierbere. De ieri, e un desant PSD a descins in capitala Moldovei ca sa pregateasca mitingul „de Ziua Europei”. Mașinile luxoase, cu numere de Ilfov, Bacau, Neamț, parcate in centru, au atras rapid atenția trecatorilor. Azi sunt așteptate cateva sute de autocare care sa aduca zeci de mii…

- PSD organizeaza joi, 9 mai, un miting de Ziua Europei la care sunt așteptate peste 40.000 de persoane. Evenimentul este organizat in ciuda apelurilor venite de la Opoziție și de la ONG de a anula manifestarea, avand in vedere ca are loc in aceeași zi cu summitul informal de la Sibiu. Mitingul are loc…

- Deputatul Marius Bodea, a declarat ca mitingul PSD de la Iasi programat in 9 mai este o greseala majora facuta de Liviu Dragnea, explicand ca „nu te duci intr-un oras unde s-a dovedit ca atmosfera iti este ostila decat daca vrei sa provoci”. „Liviu Dragnea si PSD-ul se joaca cu focul, atunci cand spun…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca social-democratii vor organiza, in 9 mai, la Iasi, un eveniment regional, de Ziua Europei, cu 40.000 de oameni, in prezenta lui Liviu Dragnea. El adauga ca nu se asteapta sa apara incidente. "Vrem sa sarbatorim Ziua Europei. Va fi un concert folcloric, va…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca social-democratii vor organiza, in 9 mai, la Iasi, un eveniment regional, de Ziua Europei, cu 40.000 de oameni, in prezenta lui Liviu Dragnea. El adauga ca nu se asteapta sa apara incidente.

- Maricel Popa a declarat, joi seara, pentru News.ro, ca PSD va sarbatori la Iasi Ziua Europei, printr-un spectacol in aer liber, la eveniment urmand sa participe si Liviu Dragnea. "Vrem sa sarbatorim Ziua Europei. Va fi un concert folcloric, va veni si Cenaclul Flacara, vor fi si cantece patriotice.…

- Conducerea PSD Iași va organiza pe 9 mai un concert de muzica populara si folk pentru a marca Ziua Europei, la care a fost invitat și conducerea centrala a partidului in frunte cu Liviu Dragnea. In aceeași zi se desfașoara la Sibiu summitul șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, unde…

- Liviu Dragnea a ajuns la Iași intr-una dintre cele mai ostile deplasari din campania pe care a avut-o in ultima perioada in Moldova. In piața din fața Teatrului Luceafarului au fost peste 400 de ieșeni care, ținuți departe de gardurile jandarmilor, au strigat lozinci impotriva conducerii PSD, cel mai…