- Potrivit evaluarii din acest moment a Comitetului Interministerial pentru Securitate "Vizita Papa Francisc 2019", la evenimentele publice ale Sanctitații Sale de la Iași participa 140.000-150.000 de pelerini. Momente emoționante s-au desfașurat in Catedrala Catolica din Iași, unde Papa Francisc…

- Codin Maticiuc a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le dezvaluie prietenilor virtuali, ca Papa Francisc are pagina de Instagram, iar el a devenit de ieri, urmarior fidel al Suveranului Pontif. „Papa are Instagram . Ma intreb daca patriarhul nostru, celelalte fețe inalte, consilieri și…

- Papa Francisc va oficia, sambata, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Suveranul Pontif va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala romano-catolica si va avea intalniri, la Palatul Culturii, cu tinerii si familiile. Peste 60…

