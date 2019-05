Iaşi: Mitingul PSD s-a încheiat fără incidente majore Reprezentantii ISU Iasi informeaza ca la mitingul organizat de PSD in Piata Unirii din Iasi 15 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, cinci dintre acestea fiind transportate la spital. Seful ISU Iasi, colonelul Viorel Molocea, a declarat ca persoanele care au fost transportate la spital se aflau in stare de sevraj, etilism sau au facut criza de epilepsie. De asemenea, personalul medical al SMURD si Ambulantei au acordat ingrijiri medicale unor persoane carora li s-a facut rau din cauza slabei alimentatii. Potrivit sursei citate, o alta persoana a suferit un atac de panica. Manifestarea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de persoane s-au adunat in Piata Unirii din Iasi si scandeaza lozinci anti-PSD. Manifestarea ad-hoc se desfasoara in acelasi loc in care, cu doar cateva minute inainte, a avut loc mitingul PSD.

- In cursul acestei zile, centrul Iasului va gazdui un miting PSD, la care ar urma sa participe cateva zeci de mii de oameni. Manifestarea organizata de filiala PSD Iasi va avea loc, asadar, chiar de Ziua Europei si in ziua in care la Sibiu se vor intruni, la Summitul informal al consiliului Europena,…

- Vineri la pranz un tanar de 20 ani, din Pașcani, județul Iași, in timp ce conducea autoturismul pe DN29, in Plopeni, oras Salcea, pe directia Suceava catre Botosani, nu a pastrat distanta corespunzatoare in mers lovind in spate autoturismul condus de un barbat de 32 ani, din comuna Ciurea, jud. Iași,…

- Conferinta de presa a lui Maricel Popa, la sediul PSD. Noul presedinte al PSD Iasi si presedinte al CJ a prezentat facturile platite pentru inchirierea salii de spectacole a Teatrului Luceafarul pentru ziua de sambata si pentru prestatia Ansamblului folcloric al judetului cu prilejul vizitei liderului…

- O femeie a fost atacata, duminica, la intrarea intr-un magazin de pe raza Sectiei 18 de Politie din Bucuresti de catre un barbat care, ulterior, si-a produs mai multe rani la gat cu un cutit. Barbatul a murit, informeaza Politia Capitalei. Femeia, in varsta de 22 de ani, se afla la spital pentru a primi…

- "Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor institutii din domeniul medical", se arata intr-un comunixcat de presa remis MEDIAFAX. Potrivit Administratiei Prezidentiale, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, in semn de apreciere pentru importanta activitate de asistenta…

- Azi noapte, in jurul orei 3.00, in Baia Sprie, o persoana a vrut sa-si incheie socotelile cu viata. Persoana respectiva a avut intentia de a se arunca de la etajul unui bloc de pe str. Gutinului, transmite ISU Maramures. Actualizare “Azi noapte, la ora 02.40, polițiștii din Baia Sprie au intervenit…

- Serviciile de intervenție au fost solicitate sa de deplaseze in localitatea Sacalaz unde, in urma cu puțin timp, a avut loc un accident rutier grav. La fața locului au sosit deplasa echipaje ale Serviciului de Ambulanța, ale SMURD și ale Poliției Timiș. In accident au fost implicate doua autoturisme…